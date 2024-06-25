Эрдоган принес соболезнования Путину из-за терактов в Дагестане

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Эрдоган по телефону принес соболезнования Путину в связи с терактами в Дагестане
Эрдоган по телефону принес соболезнования Путину в связи с терактами в Дагестане Фото:
новость из сюжета
В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие

Глава Турции Реджеп Эрдоган и российский президент Владимир Путин провели телефонные переговоры. Лидеры обсуждали произошедшие в Дагестане теракты. Эрдоган осудил случившееся и принес соболезнования российскому народу. 

«Он заявил, что Турция выступает против всех форм терроризма и осуждает теракты с ненавистью, а также выразил соболезнования российскому народу и пожелал скорейшего выздоровления раненым», — сообщила Дирекция коммуникаций Турецкой республики в соцсети Х. По словам Эрдогана, Турция будет стремиться положить конец всем конфликтам в регионе.

В Дербенте и Махачкале в ночь на 24 июня вооруженные боевики устроили серию терактов в православных храмах и синагогах. В результате нападения погибли 23 человека. Свои соболезнования Путину принесли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, белорусский лидер Александр Лукашенко. Как мир отреагировал на теракты — в материале URA.RU.

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Глава Турции Реджеп Эрдоган и российский президент Владимир Путин провели телефонные переговоры. Лидеры обсуждали произошедшие в Дагестане теракты. Эрдоган осудил случившееся и принес соболезнования российскому народу.  «Он заявил, что Турция выступает против всех форм терроризма и осуждает теракты с ненавистью, а также выразил соболезнования российскому народу и пожелал скорейшего выздоровления раненым», — сообщила Дирекция коммуникаций Турецкой республики в соцсети Х. По словам Эрдогана, Турция будет стремиться положить конец всем конфликтам в регионе. В Дербенте и Махачкале в ночь на 24 июня вооруженные боевики устроили серию терактов в православных храмах и синагогах. В результате нападения погибли 23 человека. Свои соболезнования Путину принесли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, белорусский лидер Александр Лукашенко. Как мир отреагировал на теракты — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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