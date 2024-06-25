На 10 суток арестован экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, уволенный после терактов в регионе, арестован на 10 суток. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда республики.
«Ленинский районный суд города Махачкалы, признав Омарова М.А. виновным в совершении административного преступления <...> назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», — заявила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. Ее слова передает РИА Новости. Омаров был арестован по делу о мелком хулиганстве, согласно ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.
В Дагестане 23 июня боевики устроили серию терактов в православных храмах и синагогах. В ходе террористических действий были убиты 16 человек. В ходе КТО был убит и сын Омарова. Экс-глава Сергокалинского района Дагестана также признался, что знал о ваххабитских убеждениях некоторых своих сыновей.
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