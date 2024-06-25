На 10 суток арестован экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров

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Экс-глава Сергокалинского района Дагестана арестован на 10 суток за хулиганство
Экс-глава Сергокалинского района Дагестана арестован на 10 суток за хулиганство Фото:

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, уволенный после терактов в регионе, арестован на 10 суток. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

«Ленинский районный суд города Махачкалы, признав Омарова М.А. виновным в совершении административного преступления <...> назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», — заявила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. Ее слова передает РИА Новости. Омаров был арестован по делу о мелком хулиганстве, согласно ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

В Дагестане 23 июня боевики устроили серию терактов в православных храмах и синагогах. В ходе террористических действий были убиты 16 человек. В ходе КТО был убит и сын Омарова. Экс-глава Сергокалинского района Дагестана также признался, что знал о ваххабитских убеждениях некоторых своих сыновей.

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Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, уволенный после терактов в регионе, арестован на 10 суток. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда республики. «Ленинский районный суд города Махачкалы, признав Омарова М.А. виновным в совершении административного преступления <...> назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», — заявила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. Ее слова передает РИА Новости. Омаров был арестован по делу о мелком хулиганстве, согласно ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. В Дагестане 23 июня боевики устроили серию терактов в православных храмах и синагогах. В ходе террористических действий были убиты 16 человек. В ходе КТО был убит и сын Омарова. Экс-глава Сергокалинского района Дагестана также признался, что знал о ваххабитских убеждениях некоторых своих сыновей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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