По нападению клещей в лидерах Тюменская, Свердловская области и Пермский край

25 июня 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Клещ на руке человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В число регионов, лидирующих по нападению клещей на человека вошли Тюменская и Свердловская области, а также Пермский край. Такие данные опубликовал Роспотребнадзор в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке по инфекциям, передающимся клещами среди россиян. «С начала сезона в больницы по всей стране обратилось 288 тысяч человек, на кого напали клещи. Лидирующими регионами, где жители чаще обращаются к врачам по этому поводу стали Тюменская, Свердловская области и Пермский край», — сообщили в ведомстве. Среди лидеров также отмечены Кировская, Кемеровская, Иркутская, Томская и Новосибирская области, Республика Удмуртия и Красноярский край. Отмечается, что в России обработано от клещей 185 тысяч гектаров территорий. Привито 3,3 млн человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В число регионов, лидирующих по нападению клещей на человека вошли Тюменская и Свердловская области, а также Пермский край. Такие данные опубликовал Роспотребнадзор в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке по инфекциям, передающимся клещами среди россиян. «С начала сезона в больницы по всей стране обратилось 288 тысяч человек, на кого напали клещи. Лидирующими регионами, где жители чаще обращаются к врачам по этому поводу стали Тюменская, Свердловская области и Пермский край», — сообщили в ведомстве. Среди лидеров также отмечены Кировская, Кемеровская, Иркутская, Томская и Новосибирская области, Республика Удмуртия и Красноярский край. Отмечается, что в России обработано от клещей 185 тысяч гектаров территорий. Привито 3,3 млн человек.