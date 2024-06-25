По нападению клещей в лидерах Тюменская, Свердловская области и Пермский край

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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалит
Клещ на руке человека Фото:

В число регионов, лидирующих по нападению клещей на человека вошли Тюменская и Свердловская области, а также Пермский край. Такие данные опубликовал Роспотребнадзор в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке по инфекциям, передающимся клещами среди россиян.

«С начала сезона в больницы по всей стране обратилось 288 тысяч человек, на кого напали клещи. Лидирующими регионами, где жители чаще обращаются к врачам по этому поводу стали Тюменская, Свердловская области и Пермский край», — сообщили в ведомстве.

Среди лидеров также отмечены Кировская, Кемеровская, Иркутская, Томская и Новосибирская области, Республика Удмуртия и Красноярский край. Отмечается, что в России обработано от клещей 185 тысяч гектаров территорий. Привито 3,3 млн человек.

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В число регионов, лидирующих по нападению клещей на человека вошли Тюменская и Свердловская области, а также Пермский край. Такие данные опубликовал Роспотребнадзор в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке по инфекциям, передающимся клещами среди россиян. «С начала сезона в больницы по всей стране обратилось 288 тысяч человек, на кого напали клещи. Лидирующими регионами, где жители чаще обращаются к врачам по этому поводу стали Тюменская, Свердловская области и Пермский край», — сообщили в ведомстве. Среди лидеров также отмечены Кировская, Кемеровская, Иркутская, Томская и Новосибирская области, Республика Удмуртия и Красноярский край. Отмечается, что в России обработано от клещей 185 тысяч гектаров территорий. Привито 3,3 млн человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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