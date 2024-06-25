Бывшее здание НИИ «Платан» во Фрязине рискует рухнуть

Во Фрязине вновь загорелось здание
Во Фрязине возникла угроза обрушения здания, где ранее находился НИИ «Платан». Об этом сообщили оперативные службы в беседе с корреспондентами ТАСС.
«Существует угроза обрушения здания», — подтвердил источник в оперативных службах. Ранее здание вновь охватил огонь.
Пожар произошел вечером 24 июня. По предварительной информации, в результате него погибло шесть человек. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следственный комитет провел обыски у руководителей управляющей компании и арендаторов помещений.
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