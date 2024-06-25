25 июня 2024

Бывшее здание НИИ «Платан» во Фрязине рискует рухнуть

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Во Фрязине вновь загорелось здание
Во Фрязине вновь загорелось здание Фото:

Во Фрязине возникла угроза обрушения здания, где ранее находился НИИ «Платан». Об этом сообщили оперативные службы в беседе с корреспондентами ТАСС.

«Существует угроза обрушения здания», — подтвердил источник в оперативных службах. Ранее здание вновь охватил огонь.

Пожар произошел вечером 24 июня. По предварительной информации, в результате него погибло шесть человек. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следственный комитет провел обыски у руководителей управляющей компании и арендаторов помещений.

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Во Фрязине возникла угроза обрушения здания, где ранее находился НИИ «Платан». Об этом сообщили оперативные службы в беседе с корреспондентами ТАСС. «Существует угроза обрушения здания», — подтвердил источник в оперативных службах. Ранее здание вновь охватил огонь. Пожар произошел вечером 24 июня. По предварительной информации, в результате него погибло шесть человек. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следственный комитет провел обыски у руководителей управляющей компании и арендаторов помещений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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