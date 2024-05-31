Россия вернула 75 пленных с Украины

31 мая 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Российским военным в плену грозила опасность, добавили в Минобороны РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Между Украиной и Россией произошел обмен пленными по формуле 75 на 75. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «С подконтрольной Украиной территории возвращены 75 российских военнослужащих. Им там грозила смертельная опасность, взамен переданы 75 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении военного ведомства. Отмечается, что ОАЭ оказали посредничество гуманитарного характера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Между Украиной и Россией произошел обмен пленными по формуле 75 на 75. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «С подконтрольной Украиной территории возвращены 75 российских военнослужащих. Им там грозила смертельная опасность, взамен переданы 75 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении военного ведомства. Отмечается, что ОАЭ оказали посредничество гуманитарного характера.