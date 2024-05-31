Россия вернула 75 пленных с Украины

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Российским военным в плену грозила опасность, добавили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Между Украиной и Россией произошел обмен пленными по формуле 75 на 75. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С подконтрольной Украиной территории возвращены 75 российских военнослужащих. Им там грозила смертельная опасность, взамен переданы 75 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении военного ведомства. Отмечается, что ОАЭ оказали посредничество гуманитарного характера.

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Между Украиной и Россией произошел обмен пленными по формуле 75 на 75. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «С подконтрольной Украиной территории возвращены 75 российских военнослужащих. Им там грозила смертельная опасность, взамен переданы 75 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении военного ведомства. Отмечается, что ОАЭ оказали посредничество гуманитарного характера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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