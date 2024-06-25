25 июня 2024

Полиция перекрыла площадь в центре Махачкалы

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Сотрудники полиции перекрыли Университетскую площадь в центре города
Сотрудники полиции перекрыли Университетскую площадь в центре города Фото:

Сотрудники силовых ведомств перекрыли Университетскую площадь в центре Махачкалы (Дагестан), сообщили очевидцы. Администрация Ленинского района попросила горожан не выходить на улицу. 

«Силовики перекрыли Университетскую площадь в центре Махачкалы», — рассказали местные жители. Их слова приводит ТАСС.

Администрация Ленинского района города предупредила горожан о неспокойной обстановке на улицах. «В городе опять неспокойно. Просим Вас воздержаться от поздних выходов на улицу. Будьте аккуратнее и бдительнее!» — говорится в telegram-канале администрации.

В ночь с 25 на 26 июня неизвестные устроили стрельбу на улицах города. Очевидцы сообщили telegram-каналу Baza, что на улице Коркмасова полицейские уже занимают позиции. Официальной информации о происшествии нет.

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Сотрудники силовых ведомств перекрыли Университетскую площадь в центре Махачкалы (Дагестан), сообщили очевидцы. Администрация Ленинского района попросила горожан не выходить на улицу.  «Силовики перекрыли Университетскую площадь в центре Махачкалы», — рассказали местные жители. Их слова приводит ТАСС. Администрация Ленинского района города предупредила горожан о неспокойной обстановке на улицах. «В городе опять неспокойно. Просим Вас воздержаться от поздних выходов на улицу. Будьте аккуратнее и бдительнее!» — говорится в telegram-канале администрации. В ночь с 25 на 26 июня неизвестные устроили стрельбу на улицах города. Очевидцы сообщили telegram-каналу Baza, что на улице Коркмасова полицейские уже занимают позиции. Официальной информации о происшествии нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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