Полиция перекрыла площадь в центре Махачкалы

Сотрудники силовых ведомств перекрыли Университетскую площадь в центре Махачкалы (Дагестан), сообщили очевидцы. Администрация Ленинского района попросила горожан не выходить на улицу.
«Силовики перекрыли Университетскую площадь в центре Махачкалы», — рассказали местные жители. Их слова приводит ТАСС.
Администрация Ленинского района города предупредила горожан о неспокойной обстановке на улицах. «В городе опять неспокойно. Просим Вас воздержаться от поздних выходов на улицу. Будьте аккуратнее и бдительнее!» — говорится в telegram-канале администрации.
В ночь с 25 на 26 июня неизвестные устроили стрельбу на улицах города. Очевидцы сообщили telegram-каналу Baza, что на улице Коркмасова полицейские уже занимают позиции. Официальной информации о происшествии нет.
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