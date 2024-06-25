В Сирии беспилотник США опасно сблизился с истребителем России

В небе над населенным пунктом Эс-Сухне в Сирии произошло опасное сближение российского истребителя Су-34 и американского беспилотника MQ-9 «Reaper». Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов.
«Инцидент произошел 25 июня с 13:45 до 13:53 над населенным пунктом провинции Хомс на высотах от 7000 до 8000 метров. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм. Он своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», — отметил Попов.
Ранее в небе над Сирией с самолетом РФ также опасно сблизились БПЛА коалиции США. Это были три модульных разведывательно-ударных беспилотных летательных аппарата.
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