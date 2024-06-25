25 июня 2024

В Сирии беспилотник США опасно сблизился с истребителем России

Российский истребитель и американский беспилотник сблизились в небе над Сирией
© Служба новостей «URA.RU»
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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
К Су-34 в небе над Сирией опасно приблизился американский БПЛА Фото:

В небе над населенным пунктом Эс-Сухне в Сирии произошло опасное сближение российского истребителя Су-34 и американского беспилотника MQ-9 «Reaper». Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов.

«Инцидент произошел 25 июня с 13:45 до 13:53 над населенным пунктом провинции Хомс на высотах от 7000 до 8000 метров. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм. Он своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», — отметил Попов.

Ранее в небе над Сирией с самолетом РФ также опасно сблизились БПЛА коалиции США. Это были три модульных разведывательно-ударных беспилотных летательных аппарата.

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В небе над населенным пунктом Эс-Сухне в Сирии произошло опасное сближение российского истребителя Су-34 и американского беспилотника MQ-9 «Reaper». Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов. «Инцидент произошел 25 июня с 13:45 до 13:53 над населенным пунктом провинции Хомс на высотах от 7000 до 8000 метров. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм. Он своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», — отметил Попов. Ранее в небе над Сирией с самолетом РФ также опасно сблизились БПЛА коалиции США. Это были три модульных разведывательно-ударных беспилотных летательных аппарата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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