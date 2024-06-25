The New York Times назвала вероятную причину звонка Белоусову из Пентагона

Глава Пентагона Ллойд Остин звонил министру обороны РФ Андрею Белоусову, поскольку в американском ведомстве бояться возросших рисков из-за отсутствия коммуникации. Такое предположение сделала газета The New York Times.
"Отсутствие связи между высокопоставленными российскими военными и оборонными чиновниками и их американскими коллегами породило опасения в Пентагоне относительно рисков просчета. <...> Остин инициировал телефонный разговор, считая, что важно поддерживать открытые линии связи", — пишет The New York Times.
Сообщалось, что Ллойд Остин обсудил с Андреем Белоусовым конфликт на Украине, подчеркнув важность сохранения коммуникаций между военными США и РФ. Глава Минобороны РФ во время разговора указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с поставками американских вооружений для ВСУ.
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