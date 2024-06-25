25 июня 2024

The New York Times назвала вероятную причину звонка Белоусову из Пентагона

The New York Times: Остин связывался с Белоусовым из-за опасений в Пентагоне
© Служба новостей «URA.RU»
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Ллойд Остин считает, что следует поддерживать линии связи с Минобороны РФ
Ллойд Остин считает, что следует поддерживать линии связи с Минобороны РФ Фото:

Глава Пентагона Ллойд Остин звонил министру обороны РФ Андрею Белоусову, поскольку в американском ведомстве бояться возросших рисков из-за отсутствия коммуникации. Такое предположение сделала газета The New York Times.

"Отсутствие связи между высокопоставленными российскими военными и оборонными чиновниками и их американскими коллегами породило опасения в Пентагоне относительно рисков просчета. <...> Остин инициировал телефонный разговор, считая, что важно поддерживать открытые линии связи", — пишет The New York Times.

Сообщалось, что Ллойд Остин обсудил с Андреем Белоусовым конфликт на Украине, подчеркнув важность сохранения коммуникаций между военными США и РФ. Глава Минобороны РФ во время разговора указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с поставками американских вооружений для ВСУ.

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Глава Пентагона Ллойд Остин звонил министру обороны РФ Андрею Белоусову, поскольку в американском ведомстве бояться возросших рисков из-за отсутствия коммуникации. Такое предположение сделала газета The New York Times. "Отсутствие связи между высокопоставленными российскими военными и оборонными чиновниками и их американскими коллегами породило опасения в Пентагоне относительно рисков просчета. <...> Остин инициировал телефонный разговор, считая, что важно поддерживать открытые линии связи", — пишет The New York Times. Сообщалось, что Ллойд Остин обсудил с Андреем Белоусовым конфликт на Украине, подчеркнув важность сохранения коммуникаций между военными США и РФ. Глава Минобороны РФ во время разговора указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с поставками американских вооружений для ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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