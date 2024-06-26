В США испугались трагичных последствий мирного плана Трампа по Украине

Politico: мирный план Трампа по Украине приведет к краху репутации США

26 июня 2024 в 08:07 Размер текста - 17 +

План Дональда Трампа по решению конфликта на Украине приведет к краху НАТО, пишут СМИ Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если план экс-президента США Дональда Трампа по мирным переговорам России и Украины будет реализован, то международная репутация Штатов понесет серьезный ущерб. Об этом сообщает Politico. Ранее Трамп предложил при помощи шантажа принудить Киев начать мирный диалог. «Предложение Трампа может заставить Украину сесть за стол переговоров, однако это не гарантирует, что переговоры закончатся благоприятно. Это почти наверняка гарантирует серьезный ущерб международной репутации Соединенных Штатов», — говорится в материале . В таком случае США придется убедить десятки союзников Киева прекратить отправлять военную помощь. Однако это почти невозможно, а в НАТО может произойти раскол, отмечает Politico. Согласно идее Трампа, Киев обязан пойти на переговоры с Москвой. Только в таком случае США будут продолжать поставки оружия. Бывший лидер Штатов предложил реализовать этот план, если он выиграет президентские выборы. В Кремле уже отреагировали на предложение экс-главы США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для начала мирного диалога надо будет учитывать ситуацию на фронте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если план экс-президента США Дональда Трампа по мирным переговорам России и Украины будет реализован, то международная репутация Штатов понесет серьезный ущерб. Об этом сообщает Politico. Ранее Трамп предложил при помощи шантажа принудить Киев начать мирный диалог. «Предложение Трампа может заставить Украину сесть за стол переговоров, однако это не гарантирует, что переговоры закончатся благоприятно. Это почти наверняка гарантирует серьезный ущерб международной репутации Соединенных Штатов», — говорится в материале. В таком случае США придется убедить десятки союзников Киева прекратить отправлять военную помощь. Однако это почти невозможно, а в НАТО может произойти раскол, отмечает Politico. Согласно идее Трампа, Киев обязан пойти на переговоры с Москвой. Только в таком случае США будут продолжать поставки оружия. Бывший лидер Штатов предложил реализовать этот план, если он выиграет президентские выборы. В Кремле уже отреагировали на предложение экс-главы США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для начала мирного диалога надо будет учитывать ситуацию на фронте.