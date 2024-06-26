Минфин смягчит налоговую нагрузку на бизнес

РБК: Минфин смягчил предложения по НДФЛ для владельцев иностранных компаний

26 июня 2024 в 09:55 Размер текста - 17 +

Минфин предлагает сделать так, чтобы каждая шестая КИК обходилась владельцам бесплатно, пишут СМИ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Изменение налоговой системы 2024 Владельцы контролируемых иностранных компаний (КИК), которые выбрали режим фиксированного НДФЛ (пять миллионов в год вне зависимости от количества компаний), будут фиксированно платить не больше 25 миллионов, а шестая КИК будет обходиться бесплатно. Такие пособления в закон подготовил Минфин перед вторым чтением в Госдуме, пишет РБК со ссылкой на источник. «В поправках перед вторым чтением, предлагается, что если владелец имеет более пяти КИК, для него надо установить базой для НДФЛ фиксированную прибыль в размере 120,9 миллиона рублей…. Исходя из предложенной ранее прогрессивной шкалы НДФЛ со ставками от 13% до 22%, это будет транслироваться в уплату почти 25 миллиона рублей», — говорится в материале. Таким образом, утверждает РБК, каждая шестая КИК владельцу будет «бесплатной», то есть с нее не надо будет платить НДФЛ. Новость по теме Как будет работать прогрессивная ставка налога. Инфографика В первых поправках сумма налогов была другая, она формировалась по количеству контролируемых иностранных компаний. Например, если у владельца две КИК, то он платит 10 миллионов рублей, если три — 15 миллионов, четыре — 20 миллионов и так далее. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предлагал наоборот, вместо повышения, сделать более заниженную шкалу для уплаты налогов с КИК. По его словам, многие владельцы не могут ликвидировать компании из-за санкций. Он наставил на такой градации: одна КИК — пять миллионов рублей, от трех до десяти — 10 миллионов, от 11 до 20 — 20 миллионов и так далее. Ранее в ФНС сообщили, что количество КИК в России резко увеличилось на 22% с 2022 года. На это повлияли санкции, из-за которых западные компании вынуждены были уйти с российского рынка, перепродав бизнес предпринимателем РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владельцы контролируемых иностранных компаний (КИК), которые выбрали режим фиксированного НДФЛ (пять миллионов в год вне зависимости от количества компаний), будут фиксированно платить не больше 25 миллионов, а шестая КИК будет обходиться бесплатно. Такие пособления в закон подготовил Минфин перед вторым чтением в Госдуме, пишет РБК со ссылкой на источник. «В поправках перед вторым чтением, предлагается, что если владелец имеет более пяти КИК, для него надо установить базой для НДФЛ фиксированную прибыль в размере 120,9 миллиона рублей…. Исходя из предложенной ранее прогрессивной шкалы НДФЛ со ставками от 13% до 22%, это будет транслироваться в уплату почти 25 миллиона рублей», — говорится в материале. Таким образом, утверждает РБК, каждая шестая КИК владельцу будет «бесплатной», то есть с нее не надо будет платить НДФЛ. В первых поправках сумма налогов была другая, она формировалась по количеству контролируемых иностранных компаний. Например, если у владельца две КИК, то он платит 10 миллионов рублей, если три — 15 миллионов, четыре — 20 миллионов и так далее. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предлагал наоборот, вместо повышения, сделать более заниженную шкалу для уплаты налогов с КИК. По его словам, многие владельцы не могут ликвидировать компании из-за санкций. Он наставил на такой градации: одна КИК — пять миллионов рублей, от трех до десяти — 10 миллионов, от 11 до 20 — 20 миллионов и так далее. Ранее в ФНС сообщили, что количество КИК в России резко увеличилось на 22% с 2022 года. На это повлияли санкции, из-за которых западные компании вынуждены были уйти с российского рынка, перепродав бизнес предпринимателем РФ.