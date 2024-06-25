В Тюмени разгрузят Московский тракт с помощью новой развязки и разворотной петли

26 июня 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Строительство объектов планируют начать в этом году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени построят развязку на примыкании улицы Сергея Джанбровского к Московскому тракту и разворотную петлю в районе АЗС. Об этом рассказали в Главном управлении строительства региона. Строительство объектов планируют начать в этом году. «Для разгрузки Московского тракта в текущем году планируется начало строительства разворотной петли в районе АЗС и развязки на примыкании ул. С. Джанбровского к Московскому тракту», — сообщили в ГУС. Ранее сообщалось, что для строительства развязки власти будут изымать земельный участок. URA.RU писало, что в Тюмени в районе Маяка построят развязку через железную дорогу в створе улицы Аккумуляторной. Новый мост появится к 2026 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени построят развязку на примыкании улицы Сергея Джанбровского к Московскому тракту и разворотную петлю в районе АЗС. Об этом рассказали в Главном управлении строительства региона. Строительство объектов планируют начать в этом году. «Для разгрузки Московского тракта в текущем году планируется начало строительства разворотной петли в районе АЗС и развязки на примыкании ул. С. Джанбровского к Московскому тракту», — сообщили в ГУС. Ранее сообщалось, что для строительства развязки власти будут изымать земельный участок. URA.RU писало, что в Тюмени в районе Маяка построят развязку через железную дорогу в створе улицы Аккумуляторной. Новый мост появится к 2026 году.