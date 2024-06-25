25 июня 2024

В Тюмени разгрузят Московский тракт с помощью новой развязки и разворотной петли

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Перекрытие развязки на Луганская-Базовый. Екатеринбург, мост, эстакада, автомобильная развязка
Строительство объектов планируют начать в этом году Фото:

В Тюмени построят развязку на примыкании улицы Сергея Джанбровского к Московскому тракту и разворотную петлю в районе АЗС. Об этом рассказали в Главном управлении строительства региона. Строительство объектов планируют начать в этом году.

«Для разгрузки Московского тракта в текущем году планируется начало строительства разворотной петли в районе АЗС и развязки на примыкании ул. С. Джанбровского к Московскому тракту», — сообщили в ГУС. Ранее сообщалось, что для строительства развязки власти будут изымать земельный участок.

URA.RU писало, что в Тюмени в районе Маяка построят развязку через железную дорогу в створе улицы Аккумуляторной. Новый мост появится к 2026 году.

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В Тюмени построят развязку на примыкании улицы Сергея Джанбровского к Московскому тракту и разворотную петлю в районе АЗС. Об этом рассказали в Главном управлении строительства региона. Строительство объектов планируют начать в этом году. «Для разгрузки Московского тракта в текущем году планируется начало строительства разворотной петли в районе АЗС и развязки на примыкании ул. С. Джанбровского к Московскому тракту», — сообщили в ГУС. Ранее сообщалось, что для строительства развязки власти будут изымать земельный участок. URA.RU писало, что в Тюмени в районе Маяка построят развязку через железную дорогу в створе улицы Аккумуляторной. Новый мост появится к 2026 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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