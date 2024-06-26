Политика Столтенберг попрощался с НАТО 26 июня 2024 в 13:53 Размер текста - 17 + Йен Столтенберг поприветствовал своего преемника Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Бывший генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг поприветствовал своего преемника — премьер-министра Нидерландов Марка Рютте — на посту. Он выразил уверенность, что оставляет Североатлантический альянс в надежных руках. «Марк Рютте как мой преемник. Марк — настоящий трансатлантик, сильный лидер и сторонник консенсуса. Я желаю ему всяческих успехов в дальнейшем укреплении НАТО. Я знаю, что оставляю НАТО в надежных руках», — написал Столтенберг в соцсети Х. Марка Рютте назначили новым генсеком НАТО 26 июня. Ранее все страны-члены альянса согласовали его кандидатуру. Столтенберг занимал эту должность с 2014 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бывший генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг поприветствовал своего преемника — премьер-министра Нидерландов Марка Рютте — на посту. Он выразил уверенность, что оставляет Североатлантический альянс в надежных руках. «Марк Рютте как мой преемник. Марк — настоящий трансатлантик, сильный лидер и сторонник консенсуса. Я желаю ему всяческих успехов в дальнейшем укреплении НАТО. Я знаю, что оставляю НАТО в надежных руках», — написал Столтенберг в соцсети Х. Марка Рютте назначили новым генсеком НАТО 26 июня. Ранее все страны-члены альянса согласовали его кандидатуру. Столтенберг занимал эту должность с 2014 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям