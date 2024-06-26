Столтенберг попрощался с НАТО

Бывший генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг поприветствовал своего преемника — премьер-министра Нидерландов Марка Рютте — на посту. Он выразил уверенность, что оставляет Североатлантический альянс в надежных руках.
«Марк Рютте как мой преемник. Марк — настоящий трансатлантик, сильный лидер и сторонник консенсуса. Я желаю ему всяческих успехов в дальнейшем укреплении НАТО. Я знаю, что оставляю НАТО в надежных руках», — написал Столтенберг в соцсети Х.
Марка Рютте назначили новым генсеком НАТО 26 июня. Ранее все страны-члены альянса согласовали его кандидатуру. Столтенберг занимал эту должность с 2014 года.
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