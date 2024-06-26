Столтенберг попрощался с НАТО

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НАТО. stock, Йенс Столтенберг,  stock
Йен Столтенберг поприветствовал своего преемника Фото:

Бывший генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг поприветствовал своего преемника — премьер-министра Нидерландов Марка Рютте — на посту. Он выразил уверенность, что оставляет Североатлантический альянс в надежных руках.

«Марк Рютте как мой преемник. Марк — настоящий трансатлантик, сильный лидер и сторонник консенсуса. Я желаю ему всяческих успехов в дальнейшем укреплении НАТО. Я знаю, что оставляю НАТО в надежных руках», — написал Столтенберг в соцсети Х.

Марка Рютте назначили новым генсеком НАТО 26 июня. Ранее все страны-члены альянса согласовали его кандидатуру. Столтенберг занимал эту должность с 2014 года.

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Бывший генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг поприветствовал своего преемника — премьер-министра Нидерландов Марка Рютте — на посту. Он выразил уверенность, что оставляет Североатлантический альянс в надежных руках. «Марк Рютте как мой преемник. Марк — настоящий трансатлантик, сильный лидер и сторонник консенсуса. Я желаю ему всяческих успехов в дальнейшем укреплении НАТО. Я знаю, что оставляю НАТО в надежных руках», — написал Столтенберг в соцсети Х. Марка Рютте назначили новым генсеком НАТО 26 июня. Ранее все страны-члены альянса согласовали его кандидатуру. Столтенберг занимал эту должность с 2014 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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