Все страны НАТО согласовали кандидатуру нового генсека

Politico: все страны НАТО согласовали кандидатуру Рютте на пост генсека
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Все 32 страны согласились с кандидатурой Марка Рютте на пост генсека альянса Фото:

Все страны-члены НАТО единогласно поддержали кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост главы альянса. Официальное назначение нового генерального секретаря ожидается в июле на саммите в Вашингтоне. Об этом сообщила газета Politico.

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«Марк Рютте станет новым генсеком НАТО после того, как все 32 страны альянса согласились, что уходящий премьер Нидерландов сменит [текущего генсека] Йенса Столтенберга», — говорится в материале издания. Отмечается, что Рютте возглавит НАТО с 2 октября текущего года.

Его основной задачей станет достижение цели по повышению военных расходов стран-членов до 2% от ВВП. При этом во время своего премьерства в Нидерландах Рютте не смог вывести страну на этот уровень.

Столтенберг находится в должности генсека НАТО с 2014 года. 1 октября 2022 года его полномочия заканчивались, однако лидеры НАТО решили продлить его мандат мандата до 30 сентября 2023 года. Ранее Столтенберг заявил о прекращении своих полномочий к октябрю 2024 года.

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Все страны-члены НАТО единогласно поддержали кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост главы альянса. Официальное назначение нового генерального секретаря ожидается в июле на саммите в Вашингтоне. Об этом сообщила газета Politico. «Марк Рютте станет новым генсеком НАТО после того, как все 32 страны альянса согласились, что уходящий премьер Нидерландов сменит [текущего генсека] Йенса Столтенберга», — говорится в материале издания. Отмечается, что Рютте возглавит НАТО с 2 октября текущего года. Его основной задачей станет достижение цели по повышению военных расходов стран-членов до 2% от ВВП. При этом во время своего премьерства в Нидерландах Рютте не смог вывести страну на этот уровень. Столтенберг находится в должности генсека НАТО с 2014 года. 1 октября 2022 года его полномочия заканчивались, однако лидеры НАТО решили продлить его мандат мандата до 30 сентября 2023 года. Ранее Столтенберг заявил о прекращении своих полномочий к октябрю 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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