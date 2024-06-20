Все страны НАТО согласовали кандидатуру нового генсека

Все страны-члены НАТО единогласно поддержали кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост главы альянса. Официальное назначение нового генерального секретаря ожидается в июле на саммите в Вашингтоне. Об этом сообщила газета Politico.
«Марк Рютте станет новым генсеком НАТО после того, как все 32 страны альянса согласились, что уходящий премьер Нидерландов сменит [текущего генсека] Йенса Столтенберга», — говорится в материале издания. Отмечается, что Рютте возглавит НАТО с 2 октября текущего года.
Его основной задачей станет достижение цели по повышению военных расходов стран-членов до 2% от ВВП. При этом во время своего премьерства в Нидерландах Рютте не смог вывести страну на этот уровень.
Столтенберг находится в должности генсека НАТО с 2014 года. 1 октября 2022 года его полномочия заканчивались, однако лидеры НАТО решили продлить его мандат мандата до 30 сентября 2023 года. Ранее Столтенберг заявил о прекращении своих полномочий к октябрю 2024 года.
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