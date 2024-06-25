Под окнами ЖК пробежали две косули
В Тюмени в районе ЖК «Преображенский» заметили бегающих косуль. Видео с дикими животными опубликовали очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
«Косули из леса прибежали. Такие милашки у нас на районе», — написали пользователи в комментариях под видео, опубликованном в группе «„Преображенский“ сообщество микрорайона (Тюмень)». На кадрах под окнами жилого многоэтажного дома пробегают две косули.
Ранее URA.RU писало, что в Тобольске Тюменской области водители заметили лося, который перебегал кольцевую дорогу. В этом районе также видели медведей и лис.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!