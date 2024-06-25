Природа В тюменском микрорайоне заметили диких животных. Видео В Тюмени в районе Тюменской слободы заметили косуль 26 июня 2024 в 14:12 Размер текста - 17 + Под окнами ЖК пробежали две косули Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Тюмени в районе ЖК «Преображенский» заметили бегающих косуль. Видео с дикими животными опубликовали очевидцы в соцсети «ВКонтакте». «Косули из леса прибежали. Такие милашки у нас на районе», — написали пользователи в комментариях под видео, опубликованном в группе «„Преображенский“ сообщество микрорайона (Тюмень)». На кадрах под окнами жилого многоэтажного дома пробегают две косули. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске Тюменской области водители заметили лося, который перебегал кольцевую дорогу. В этом районе также видели медведей и лис. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Тюмени в районе ЖК «Преображенский» заметили бегающих косуль. Видео с дикими животными опубликовали очевидцы в соцсети «ВКонтакте». «Косули из леса прибежали. Такие милашки у нас на районе», — написали пользователи в комментариях под видео, опубликованном в группе «„Преображенский“ сообщество микрорайона (Тюмень)». На кадрах под окнами жилого многоэтажного дома пробегают две косули. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске Тюменской области водители заметили лося, который перебегал кольцевую дорогу. В этом районе также видели медведей и лис. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям