25 июня 2024

В тюменском микрорайоне заметили диких животных. Видео

В Тюмени в районе Тюменской слободы заметили косуль
© Служба новостей «URA.RU»
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Под окнами ЖК пробежали две косули Фото:

В Тюмени в районе ЖК «Преображенский» заметили бегающих косуль. Видео с дикими животными опубликовали очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

«Косули из леса прибежали. Такие милашки у нас на районе», — написали пользователи в комментариях под видео, опубликованном в группе «„Преображенский“ сообщество микрорайона (Тюмень)». На кадрах под окнами жилого многоэтажного дома пробегают две косули.

Ранее URA.RU писало, что в Тобольске Тюменской области водители заметили лося, который перебегал кольцевую дорогу. В этом районе также видели медведей и лис.

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В Тюмени в районе ЖК «Преображенский» заметили бегающих косуль. Видео с дикими животными опубликовали очевидцы в соцсети «ВКонтакте». «Косули из леса прибежали. Такие милашки у нас на районе», — написали пользователи в комментариях под видео, опубликованном в группе «„Преображенский“ сообщество микрорайона (Тюмень)». На кадрах под окнами жилого многоэтажного дома пробегают две косули. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске Тюменской области водители заметили лося, который перебегал кольцевую дорогу. В этом районе также видели медведей и лис.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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