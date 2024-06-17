Лось перебегал дорогу в одном из оживленных районов города (архивное фото)
В Тобольске (Тюменская область) утром 17 июня водители заметили лося, который перебегал кольцевую дорогу. Сообщение появилось в паблике «ЧС Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Кольцо, лента, лось! 17 июня, 4:41 утра», — указано в сообщении. Животное перебегало дорогу в сторону леса.
В комментариях к посту подписчики паблика отмечают, что это не единичный случай. Ранее в этом районе видели медведей и лис.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!