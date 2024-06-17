17 июня 2024

В Тобольске заметили бегущего лося в черте города. Видео

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Лось перебегал дорогу в одном из оживленных районов города (архивное фото)
Лось перебегал дорогу в одном из оживленных районов города (архивное фото) Фото:

В Тобольске (Тюменская область) утром 17 июня водители заметили лося, который перебегал кольцевую дорогу. Сообщение появилось в паблике «ЧС Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Кольцо, лента, лось! 17 июня, 4:41 утра», — указано в сообщении. Животное перебегало дорогу в сторону леса.

В комментариях к посту подписчики паблика отмечают, что это не единичный случай. Ранее в этом районе видели медведей и лис.

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В Тобольске (Тюменская область) утром 17 июня водители заметили лося, который перебегал кольцевую дорогу. Сообщение появилось в паблике «ЧС Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». «Кольцо, лента, лось! 17 июня, 4:41 утра», — указано в сообщении. Животное перебегало дорогу в сторону леса. В комментариях к посту подписчики паблика отмечают, что это не единичный случай. Ранее в этом районе видели медведей и лис.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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