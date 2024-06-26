Жительница Югры купила в Кургане водительские права, но угодила под суд

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Суд рассмотрит дело жительницы Югры, которая купила водительские права в Кургане
Суд рассмотрит дело жительницы Югры, которая купила водительские права в Кургане Фото:

В Курганской области завершено расследование дела 26-летней женщины из Ханты-Мансийского автономного округа, обвиняемой в даче взятки. По информации Следственного комитета, она пыталась незаконно получить свидетельство водителя категории «В».

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней жительницы Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. Желая незаконно получить свидетельство по профессии „водитель автомобиля категории ‚В‘“, обвиняемая, действуя через посредников, передала денежные средства мастеру производственного обучения профессионального колледжа», — указано в посте telegram-канала «СУ СК России по Курганской области». 

Сообщается, что обвиняемая через посредников передала 28 тысяч рублей мастеру производственного обучения колледжа за внесение ложных данных о сдаче экзамена. Это позволило ей получить свидетельство и водительское удостоверение, которое было изъято в ходе следствия. Следствие по уголовному делу в отношении преподавателя колледжа продолжается. Обвинительное заключение утверждено, и дело направлено в суд для рассмотрения.

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В Курганской области завершено расследование дела 26-летней женщины из Ханты-Мансийского автономного округа, обвиняемой в даче взятки. По информации Следственного комитета, она пыталась незаконно получить свидетельство водителя категории «В». «Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней жительницы Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. Желая незаконно получить свидетельство по профессии „водитель автомобиля категории ‚В‘“, обвиняемая, действуя через посредников, передала денежные средства мастеру производственного обучения профессионального колледжа», — указано в посте telegram-канала «СУ СК России по Курганской области».  Сообщается, что обвиняемая через посредников передала 28 тысяч рублей мастеру производственного обучения колледжа за внесение ложных данных о сдаче экзамена. Это позволило ей получить свидетельство и водительское удостоверение, которое было изъято в ходе следствия. Следствие по уголовному делу в отношении преподавателя колледжа продолжается. Обвинительное заключение утверждено, и дело направлено в суд для рассмотрения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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