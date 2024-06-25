25 июня 2024

Певец NЮ выступит в Новом Уренгое

© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое 29 июня выступит певец NЮ Фото:

Российский певец NЮ (настоящее имя Юрий Николаенко) выступит в Новом Уренгое (ЯНАО) на Дне молодежи. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Арт-резиденции Нового Уренгоя.

«На главной сцене всероссийского молодежного праздника для новоуренгойцев выступит звезда сериала „Улица“, участник второго сезона шоу „ПЕСНИ“ на ТНТ, композитор и певец — NЮ», — говорится в сообщении. Артист будет хедлайнером городского праздника.

Выступление состоится на городской площади 29 июня в 21:00. Ранее URA.RU сообщало о том, что 30 июня в Салехарде будет выступать хип-хоп исполнитель Slava Marlow.

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Российский певец NЮ (настоящее имя Юрий Николаенко) выступит в Новом Уренгое (ЯНАО) на Дне молодежи. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Арт-резиденции Нового Уренгоя. «На главной сцене всероссийского молодежного праздника для новоуренгойцев выступит звезда сериала „Улица“, участник второго сезона шоу „ПЕСНИ“ на ТНТ, композитор и певец — NЮ», — говорится в сообщении. Артист будет хедлайнером городского праздника. Выступление состоится на городской площади 29 июня в 21:00. Ранее URA.RU сообщало о том, что 30 июня в Салехарде будет выступать хип-хоп исполнитель Slava Marlow.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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