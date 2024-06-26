«Газпром» начнет поставки газа в Иран

26 июня 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

«Газпром» и Иран настроены на долгосрочное сотрудничество Фото: Роман Наумов © URA.RU «Газпром» начнет осуществлять поставки газа в Иран. Был подписан Стратегический Меморандум о разработке планов поставок. Об этом рассказали в компании. «Подписан Стратегический Меморандум о проработке организации поставок российского газа в Иран», — заявлено в сообщении «Газпрома». Там добавили, что обе стороны исходят из желания развивать долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в будущем. Также в ходе визита состоялась рабочая встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера с министром нефти Ирана Джавадом Оуджи. На этой встрече обсуждались первоочередные шаги по реализации Меморандума и другие области сотрудничества в энергетическом секторе, заключили в сообщении. Иран в 2023 году выражал надежду на увеличение поставок нефти и газа из России. Экс-советник министра экономики РФ Евгений Надоршин считает, что поставки российского газа в Иран покроют только 3% прежних поставок в Европу, передает 360.ru. Оуджи также заявлял о намерении создать газовый хаб в сотрудничестве с Россией, Катаром и Туркменистаном, сообщает RT. Создание газового хаба позволит России проводить СВОП-сделки, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Газпром» начнет осуществлять поставки газа в Иран. Был подписан Стратегический Меморандум о разработке планов поставок. Об этом рассказали в компании. «Подписан Стратегический Меморандум о проработке организации поставок российского газа в Иран», — заявлено в сообщении «Газпрома». Там добавили, что обе стороны исходят из желания развивать долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в будущем. Также в ходе визита состоялась рабочая встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера с министром нефти Ирана Джавадом Оуджи. На этой встрече обсуждались первоочередные шаги по реализации Меморандума и другие области сотрудничества в энергетическом секторе, заключили в сообщении. Иран в 2023 году выражал надежду на увеличение поставок нефти и газа из России. Экс-советник министра экономики РФ Евгений Надоршин считает, что поставки российского газа в Иран покроют только 3% прежних поставок в Европу, передает 360.ru. Оуджи также заявлял о намерении создать газовый хаб в сотрудничестве с Россией, Катаром и Туркменистаном, сообщает RT. Создание газового хаба позволит России проводить СВОП-сделки, пишет «Национальная служба новостей».