Путин приложился к иконе «Святая Троица». Видео

26 июня 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

Владимир Путин посетил Троицкий Собор, где находятся мощи основателя монастыря Сергия Радонежского Фото: Алексей Никольский/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру и приложился к иконе Троица Андрея Рублева. Об этом сообщают федеральные телеканалы. «Владимир Путин в подмосковной Троице-Сергиевой лавре приложился к иконе „Святая Троица“, которая сейчас установлена на своем историческом месте в иконостасе Троицкого храма», — передает «Россия-24». Отмечается, что президент РФ также поклонился мощам преподобного Сергия Радонежского. 22 июня 2024 года в Свято-Троицкую Сергиеву лавру в подмосковном Сергиевом Посаде была возвращена икона «Троица», написанная преподобным Андреем Рублевым. Святыня была установлена на свое историческое место, справа от царских врат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру и приложился к иконе Троица Андрея Рублева. Об этом сообщают федеральные телеканалы. «Владимир Путин в подмосковной Троице-Сергиевой лавре приложился к иконе „Святая Троица“, которая сейчас установлена на своем историческом месте в иконостасе Троицкого храма», — передает «Россия-24». Отмечается, что президент РФ также поклонился мощам преподобного Сергия Радонежского. 22 июня 2024 года в Свято-Троицкую Сергиеву лавру в подмосковном Сергиевом Посаде была возвращена икона «Троица», написанная преподобным Андреем Рублевым. Святыня была установлена на свое историческое место, справа от царских врат.