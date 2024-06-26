Путин приложился к иконе «Святая Троица». Видео

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Владимир Путин посетил Троицкий Собор, где находятся мощи основателя монастыря Сергия Радонежского Фото:

Президент России Владимир Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру и приложился к иконе Троица Андрея Рублева. Об этом сообщают федеральные телеканалы.

«Владимир Путин в подмосковной Троице-Сергиевой лавре приложился к иконе „Святая Троица“, которая сейчас установлена на своем историческом месте в иконостасе Троицкого храма», — передает «Россия-24». Отмечается, что президент РФ также поклонился мощам преподобного Сергия Радонежского.

22 июня 2024 года в Свято-Троицкую Сергиеву лавру в подмосковном Сергиевом Посаде была возвращена икона «Троица», написанная преподобным Андреем Рублевым. Святыня была установлена на свое историческое место, справа от царских врат.

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Президент России Владимир Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру и приложился к иконе Троица Андрея Рублева. Об этом сообщают федеральные телеканалы. «Владимир Путин в подмосковной Троице-Сергиевой лавре приложился к иконе „Святая Троица“, которая сейчас установлена на своем историческом месте в иконостасе Троицкого храма», — передает «Россия-24». Отмечается, что президент РФ также поклонился мощам преподобного Сергия Радонежского. 22 июня 2024 года в Свято-Троицкую Сергиеву лавру в подмосковном Сергиевом Посаде была возвращена икона «Троица», написанная преподобным Андреем Рублевым. Святыня была установлена на свое историческое место, справа от царских врат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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