Президент России Владимир Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру и приложился к иконе Троица Андрея Рублева. Об этом сообщают федеральные телеканалы.
«Владимир Путин в подмосковной Троице-Сергиевой лавре приложился к иконе „Святая Троица“, которая сейчас установлена на своем историческом месте в иконостасе Троицкого храма», — передает «Россия-24». Отмечается, что президент РФ также поклонился мощам преподобного Сергия Радонежского.
22 июня 2024 года в Свято-Троицкую Сергиеву лавру в подмосковном Сергиевом Посаде была возвращена икона «Троица», написанная преподобным Андреем Рублевым. Святыня была установлена на свое историческое место, справа от царских врат.
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