Свердловского бойца, побывавшего в украинском плену, оставят в Москве

26 июня 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

Свердловчанин пройдет реабилитацию в столице (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловский военнослужащий, освобожденный в ходе обмена пленными, останется в Москве, чтобы пройти реабилитацию. Об этом журналисту URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Мама военнослужащего обратилась за помощью 26 сентября 2023 года. В течение дня запрос был направлен в соответствующие структуры, и военнослужащий был включен в список на обмен. Военнослужащий месяц пробудет в Москве, где ему предоставят необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также возможность пройти реабилитацию», — отметила Мерзлякова. Ранее URA.RU сообщало о том, что Россия успешно осуществила обмен пленными с Украиной по схеме «90 на 90». Посредником в проведении обмена выступили Объединенные Арабские Эмираты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский военнослужащий, освобожденный в ходе обмена пленными, останется в Москве, чтобы пройти реабилитацию. Об этом журналисту URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Мама военнослужащего обратилась за помощью 26 сентября 2023 года. В течение дня запрос был направлен в соответствующие структуры, и военнослужащий был включен в список на обмен. Военнослужащий месяц пробудет в Москве, где ему предоставят необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также возможность пройти реабилитацию», — отметила Мерзлякова. Ранее URA.RU сообщало о том, что Россия успешно осуществила обмен пленными с Украиной по схеме «90 на 90». Посредником в проведении обмена выступили Объединенные Арабские Эмираты.