Свердловского бойца, побывавшего в украинском плену, оставят в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
СВО.Пермь, сумка, призыв, решетка, рюкзак, призывник, военные сборы, контрактник, забор, мобилизация, сво
Свердловчанин пройдет реабилитацию в столице (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Свердловский военнослужащий, освобожденный в ходе обмена пленными, останется в Москве, чтобы пройти реабилитацию. Об этом журналисту URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Мама военнослужащего обратилась за помощью 26 сентября 2023 года. В течение дня запрос был направлен в соответствующие структуры, и военнослужащий был включен в список на обмен. Военнослужащий месяц пробудет в Москве, где ему предоставят необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также возможность пройти реабилитацию», — отметила Мерзлякова.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Россия успешно осуществила обмен пленными с Украиной по схеме «90 на 90». Посредником в проведении обмена выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский военнослужащий, освобожденный в ходе обмена пленными, останется в Москве, чтобы пройти реабилитацию. Об этом журналисту URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Мама военнослужащего обратилась за помощью 26 сентября 2023 года. В течение дня запрос был направлен в соответствующие структуры, и военнослужащий был включен в список на обмен. Военнослужащий месяц пробудет в Москве, где ему предоставят необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также возможность пройти реабилитацию», — отметила Мерзлякова. Ранее URA.RU сообщало о том, что Россия успешно осуществила обмен пленными с Украиной по схеме «90 на 90». Посредником в проведении обмена выступили Объединенные Арабские Эмираты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...