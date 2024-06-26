Свердловского бойца, побывавшего в украинском плену, оставят в Москве

Свердловский военнослужащий, освобожденный в ходе обмена пленными, останется в Москве, чтобы пройти реабилитацию. Об этом журналисту URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
«Мама военнослужащего обратилась за помощью 26 сентября 2023 года. В течение дня запрос был направлен в соответствующие структуры, и военнослужащий был включен в список на обмен. Военнослужащий месяц пробудет в Москве, где ему предоставят необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также возможность пройти реабилитацию», — отметила Мерзлякова.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Россия успешно осуществила обмен пленными с Украиной по схеме «90 на 90». Посредником в проведении обмена выступили Объединенные Арабские Эмираты.
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