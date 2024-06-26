В СИЗО отправили сотрудника курганской госорганзиции Анисимова

Сотрудника «Курганавтодора» Андрея Анисимова отправили в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета ФСБ задержала в Кургане бывшего директора госучреждения Ганина

Сотрудника госоорганизации «Курганавтодор» Андрея Анисимова, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями, отправили в СИЗО. Об этом стало известно на заседании в Курганском городском суде, передает корреспондент URA.RU с места событий. Эта мера является самой строгой, к которой его могли приговорить на данном этапе следствия.

«Избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — постановил суд. Анисимов пробудет в СИЗО до 24 августа.

Анисимов работает заведующим сектором строительного контроля и приемки работ отдела строительства автомобильных дорог. «Загранпаспорта действующего не имею. На кого-то повлиять не имею возможности», — отметил сотрудник организации.

Вместе с Анисимовым ФСБ задержала его бывшего начальника Павла Ганина, который год назад возглавлял «Курганавтодор». Он также будет находиться в СИЗО до 24 августа. Их обвиняют в том, что они в 2022 году приняли ремонт дороги в Половинском районе, хотя знали, что он был выполнен не до конца. Ущерб бюджету оценивается более чем в 15 млн рублей.

Анисимову вынесли меру пресечения 26 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU