ВСУ взяли в плен свердловского бойца и посадили в СИЗО Запорожья

Свердловский военнослужащий, освобожденный из украинского плена, провел почти год в СИЗО Запорожья. Теперь он будет проходить реабилитацию в Москве в течение месяца, где получит необходимую помощь. Об этом журналисту URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
«26 сентября 2023 года к нам поступило обращение от мамы военнослужащего. До помещения в СИЗО Запорожья он успел позвонить жене. Мы посмотрели ролик, узнали его местоположение. В тот же день мы направили обращения во все структуры, и в тот же день он был включен в список на обмен. Я разговаривала с мамой. Она сказала, что месяц он проведет в Москве, где ему окажут медицинскую и психологическую помощь», — отметила Мерзлякова.
Ранее URA.RU писало о том, что Россия успешно осуществила обмен пленными с Украиной по схеме «90 на 90». Успешное проведение переговоров и возвращение военнопленных стало возможным благодаря участию Объединенных Арабских Эмиратов. Они выступили в роли посредника с гуманитарной миссией.
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