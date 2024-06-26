ВСУ взяли в плен свердловского бойца и посадили в СИЗО Запорожья

Уралец, освобожденный из украинского плена, почти год сидел в СИЗО Запорожья

26 июня 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Солдат сидел в украинском СИЗО почти год (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловский военнослужащий, освобожденный из украинского плена, провел почти год в СИЗО Запорожья. Теперь он будет проходить реабилитацию в Москве в течение месяца, где получит необходимую помощь. Об этом журналисту URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «26 сентября 2023 года к нам поступило обращение от мамы военнослужащего. До помещения в СИЗО Запорожья он успел позвонить жене. Мы посмотрели ролик, узнали его местоположение. В тот же день мы направили обращения во все структуры, и в тот же день он был включен в список на обмен. Я разговаривала с мамой. Она сказала, что месяц он проведет в Москве, где ему окажут медицинскую и психологическую помощь», — отметила Мерзлякова. Ранее URA.RU писало о том, что Россия успешно осуществила обмен пленными с Украиной по схеме «90 на 90». Успешное проведение переговоров и возвращение военнопленных стало возможным благодаря участию Объединенных Арабских Эмиратов. Они выступили в роли посредника с гуманитарной миссией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский военнослужащий, освобожденный из украинского плена, провел почти год в СИЗО Запорожья. Теперь он будет проходить реабилитацию в Москве в течение месяца, где получит необходимую помощь. Об этом журналисту URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «26 сентября 2023 года к нам поступило обращение от мамы военнослужащего. До помещения в СИЗО Запорожья он успел позвонить жене. Мы посмотрели ролик, узнали его местоположение. В тот же день мы направили обращения во все структуры, и в тот же день он был включен в список на обмен. Я разговаривала с мамой. Она сказала, что месяц он проведет в Москве, где ему окажут медицинскую и психологическую помощь», — отметила Мерзлякова. Ранее URA.RU писало о том, что Россия успешно осуществила обмен пленными с Украиной по схеме «90 на 90». Успешное проведение переговоров и возвращение военнопленных стало возможным благодаря участию Объединенных Арабских Эмиратов. Они выступили в роли посредника с гуманитарной миссией.