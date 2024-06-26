Выпускник из Кургана Бондаренко набрал по 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам. Фото

26 июня 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Школьник из Кургана набрал по 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ученик курганской гимназии №47 Андрей Бондаренко показал выдающиеся результаты на ЕГЭ, набрав по 100 баллов сразу по двум предметам. Об этом на своем сайте сообщает департамент образования и молодежной политики Курганской области. «Выпускник гимназии №47 г. Кургана Андрей Бондаренко получил заветные 100 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам: по физике и профильной математике. Всего шести баллов до максимального результата ему не хватило за экзамен по русскому языку, его он написал на 94 балла», — указано в сообщении. Он отметил, что добился такого высокого результата, потому что занимался в Центре дополнительного математического образования. Теперь перед выпускником стоит выбор между обучением в Московском физико-техническом институте и Санкт-Петербургском государственном университете. Андрей уверен, что его будущая профессия будет связана с математикой. Среди выпускников Курганской области он стал одним из двух учащихся, набравших максимальные баллы по двум предметам на ЕГЭ. Ранее стало известно, что больше всего стобалльников по ЕГЭ в регионе в этом году выпускаются из гимназии №31. Стобалльники есть не только в Кургане и Шадринске, но и в других муниципалитетах региона. Андрей Бондаренко выпускается из гимназии №47 Фото: сайт Департамента образования и молодежной политики Курганской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученик курганской гимназии №47 Андрей Бондаренко показал выдающиеся результаты на ЕГЭ, набрав по 100 баллов сразу по двум предметам. Об этом на своем сайте сообщает департамент образования и молодежной политики Курганской области. «Выпускник гимназии №47 г. Кургана Андрей Бондаренко получил заветные 100 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам: по физике и профильной математике. Всего шести баллов до максимального результата ему не хватило за экзамен по русскому языку, его он написал на 94 балла», — указано в сообщении. Он отметил, что добился такого высокого результата, потому что занимался в Центре дополнительного математического образования. Теперь перед выпускником стоит выбор между обучением в Московском физико-техническом институте и Санкт-Петербургском государственном университете. Андрей уверен, что его будущая профессия будет связана с математикой. Среди выпускников Курганской области он стал одним из двух учащихся, набравших максимальные баллы по двум предметам на ЕГЭ. Ранее стало известно, что больше всего стобалльников по ЕГЭ в регионе в этом году выпускаются из гимназии №31. Стобалльники есть не только в Кургане и Шадринске, но и в других муниципалитетах региона.