В СК предупредили о неразорвавшихся субснарядах ракеты ATACMS в Севастополе

26 июня 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

Фрагменты ракеты ATACMS могут оставаться в некоторых районах Севастополя Фото: U.S. Army новость из сюжета Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь Следственные органы предупреждают о возможном наличии неразорвавшихся фрагментов ракеты ATACMS в районах Севастополя. Об этом рассказал заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СК РФ) по Республике Крым и городу Севастополю Андрей Быков. «У нас на сегодняшний день периодически возникает информация, что те или иные субснаряды не разорвались», — передает слова Быкова ТАСС. Он призвал городские власти усилить информирование населения о мерах безопасности в связи с этим. Украинские войска 23 июня нанесли ракетный удар по Севастополю. Четыре из пяти ракет были сбиты ПВО. В результате более 100 человек пострадали, три человека погибли. Удар координировался американским беспилотником. В Пентагоне заявили, что пляж в Севастополе не был целью удара, сообщает «Национальная служба новостей». Четверо детей, пострадавших при обстреле, доставлены в РДКБ Минздрава РФ и находятся в стабильном состоянии, передает 360.ru. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что погибшая двухлетняя девочка была похоронена на «Аллее славы» на кладбище Кальфа, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственные органы предупреждают о возможном наличии неразорвавшихся фрагментов ракеты ATACMS в районах Севастополя. Об этом рассказал заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СК РФ) по Республике Крым и городу Севастополю Андрей Быков. «У нас на сегодняшний день периодически возникает информация, что те или иные субснаряды не разорвались», — передает слова Быкова ТАСС. Он призвал городские власти усилить информирование населения о мерах безопасности в связи с этим. Украинские войска 23 июня нанесли ракетный удар по Севастополю. Четыре из пяти ракет были сбиты ПВО. В результате более 100 человек пострадали, три человека погибли. Удар координировался американским беспилотником. В Пентагоне заявили, что пляж в Севастополе не был целью удара, сообщает «Национальная служба новостей». Четверо детей, пострадавших при обстреле, доставлены в РДКБ Минздрава РФ и находятся в стабильном состоянии, передает 360.ru. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что погибшая двухлетняя девочка была похоронена на «Аллее славы» на кладбище Кальфа, пишет RT.