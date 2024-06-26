В СК предупредили о неразорвавшихся субснарядах ракеты ATACMS в Севастополе

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Фрагменты ракеты ATACMS могут оставаться в некоторых районах Севастополя Фото:
новость из сюжета
Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

Следственные органы предупреждают о возможном наличии неразорвавшихся фрагментов ракеты ATACMS в районах Севастополя. Об этом рассказал заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СК РФ) по Республике Крым и городу Севастополю Андрей Быков.

«У нас на сегодняшний день периодически возникает информация, что те или иные субснаряды не разорвались», — передает слова Быкова ТАСС. Он призвал городские власти усилить информирование населения о мерах безопасности в связи с этим.

Украинские войска 23 июня нанесли ракетный удар по Севастополю. Четыре из пяти ракет были сбиты ПВО. В результате более 100 человек пострадали, три человека погибли. Удар координировался американским беспилотником. В Пентагоне заявили, что пляж в Севастополе не был целью удара, сообщает «Национальная служба новостей». Четверо детей, пострадавших при обстреле, доставлены в РДКБ Минздрава РФ и находятся в стабильном состоянии, передает 360.ru. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что погибшая двухлетняя девочка была похоронена на «Аллее славы» на кладбище Кальфа, пишет RT.

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Следственные органы предупреждают о возможном наличии неразорвавшихся фрагментов ракеты ATACMS в районах Севастополя. Об этом рассказал заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СК РФ) по Республике Крым и городу Севастополю Андрей Быков. «У нас на сегодняшний день периодически возникает информация, что те или иные субснаряды не разорвались», — передает слова Быкова ТАСС. Он призвал городские власти усилить информирование населения о мерах безопасности в связи с этим. Украинские войска 23 июня нанесли ракетный удар по Севастополю. Четыре из пяти ракет были сбиты ПВО. В результате более 100 человек пострадали, три человека погибли. Удар координировался американским беспилотником. В Пентагоне заявили, что пляж в Севастополе не был целью удара, сообщает «Национальная служба новостей». Четверо детей, пострадавших при обстреле, доставлены в РДКБ Минздрава РФ и находятся в стабильном состоянии, передает 360.ru. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что погибшая двухлетняя девочка была похоронена на «Аллее славы» на кладбище Кальфа, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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