Экс-главу автомобилестроительной компании объявили в розыск

Бывшего главу «Группы ГАЗ» объявили в розыск
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Заседание Общественной палаты Свердловской области. Екатеринбург, мвд, шеврон, полиция, гибдд, дпс
Полиция разыскивает Эрика Эберхардсона Фото:

Бывшего главу крупного автомобилестроительного концерна «Группа ГАЗ» Эрика Эберхардсона объявили в федеральный розыск. Об этом стало известно из базы розыска МВД России.

«Эберхардсон Ларс Эрик Эббе. Разыскивается по статье УК», — говорится на сайте МВД. Однако конкретная статья, по которой ведется розыск, в базе данных не указывается.

Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Ларса Эрика Эббе Эберхардсона. Срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию. Эберхардсон ранее занимал руководящие должности в компаниях «Группа ГАЗ», Ferronordic AB, Volvo Truck Corporation на Украине и Volvo Construction Equipment в России.

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Бывшего главу крупного автомобилестроительного концерна «Группа ГАЗ» Эрика Эберхардсона объявили в федеральный розыск. Об этом стало известно из базы розыска МВД России. «Эберхардсон Ларс Эрик Эббе. Разыскивается по статье УК», — говорится на сайте МВД. Однако конкретная статья, по которой ведется розыск, в базе данных не указывается. Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Ларса Эрика Эббе Эберхардсона. Срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию. Эберхардсон ранее занимал руководящие должности в компаниях «Группа ГАЗ», Ferronordic AB, Volvo Truck Corporation на Украине и Volvo Construction Equipment в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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