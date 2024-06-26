Экс-главу автомобилестроительной компании объявили в розыск

Бывшего главу «Группы ГАЗ» объявили в розыск

26 июня 2024 в 19:06 Размер текста - 17 +

Полиция разыскивает Эрика Эберхардсона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывшего главу крупного автомобилестроительного концерна «Группа ГАЗ» Эрика Эберхардсона объявили в федеральный розыск. Об этом стало известно из базы розыска МВД России. «Эберхардсон Ларс Эрик Эббе. Разыскивается по статье УК», — говорится на сайте МВД. Однако конкретная статья, по которой ведется розыск, в базе данных не указывается. Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Ларса Эрика Эббе Эберхардсона. Срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию. Эберхардсон ранее занимал руководящие должности в компаниях «Группа ГАЗ», Ferronordic AB, Volvo Truck Corporation на Украине и Volvo Construction Equipment в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего главу крупного автомобилестроительного концерна «Группа ГАЗ» Эрика Эберхардсона объявили в федеральный розыск. Об этом стало известно из базы розыска МВД России. «Эберхардсон Ларс Эрик Эббе. Разыскивается по статье УК», — говорится на сайте МВД. Однако конкретная статья, по которой ведется розыск, в базе данных не указывается. Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Ларса Эрика Эббе Эберхардсона. Срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию. Эберхардсон ранее занимал руководящие должности в компаниях «Группа ГАЗ», Ferronordic AB, Volvo Truck Corporation на Украине и Volvo Construction Equipment в России.