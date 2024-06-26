Экс-главу автомобилестроительной компании объявили в розыск

Бывшего главу крупного автомобилестроительного концерна «Группа ГАЗ» Эрика Эберхардсона объявили в федеральный розыск. Об этом стало известно из базы розыска МВД России.
«Эберхардсон Ларс Эрик Эббе. Разыскивается по статье УК», — говорится на сайте МВД. Однако конкретная статья, по которой ведется розыск, в базе данных не указывается.
Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Ларса Эрика Эббе Эберхардсона. Срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию. Эберхардсон ранее занимал руководящие должности в компаниях «Группа ГАЗ», Ferronordic AB, Volvo Truck Corporation на Украине и Volvo Construction Equipment в России.
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