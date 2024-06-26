Чем известна икона «Святая Троица», полюбившаяся Путину: возвращение в РПЦ спустя век

Путин в Троице-Сергиевой лавре поклонился иконе «Святой Троицы»

26 июня 2024 в 21:22 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин в подмосковной Троице-Сергиевой лавре поклонился иконе «Святой Троицы» Фото: Алексей Никольский/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин посетил Троице-Сергиеву лавру, расположенную в Сергиевом Посаде, где находится икона «Святая Троица», созданная иконописцем Андреем Рублевым. Во время визита в лавру Путина приветствовал патриарх Кирилл. Икона «Святая Троица», написанная Андреем Рублевым в XV веке специально для Троице-Сергиевой лавры, в этом году вернулась в храм после длительного отсутствия. URA.RU расскажет подробнее об иконе — материале. Приезд Путина в Троице-Сергиеву лавру Путин прибыл в Троице-Сергиеву Лавру. На встречу президента у Троицкого собора вышел патриарх Кирилл. Вместе они вошли в храм, где глава государства воздал поклон иконе «Святая Троица», а также мощам преподобного Сергия Радонежского. В этом году, почти спустя столетие, икона «Троица» вернулась в Троицкий собор, где будет постоянно находиться. Она была установлена в специальном киоте, встроенном в иконостас на историческом месте размещения. На мероприятии также присутствовали министр культуры РФ Ольга Любимова, губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ и секретарь попечительского совета Фонда по сохранению исторического облика и развитию города Сергиев Посад Сергей Пахомов, а также генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. История иконы Икона «Троица» была написана Андреем Рублевым по заказу игумена Троицкого монастыря, который сегодня известен как Троице-Сергиева Лавра. Точная дата создания иконы неизвестна, однако по наиболее распространенной версии, она была выполнена во время возведения и росписи каменного иконостаса Троицкого собора в 1420-е годы. Эта икона считается единственной, которая сохранилась до наших дней и полностью приписывается Рублеву. Икона пробыла в Троицком соборе приблизительно 500 лет. Большую часть времени она была скрыта от прихожан под окладами. В 1575 году царь Иван Грозный подарил иконе золотой оклад, а в 1600 году царь Борис Годунов украсил ее золотым окладом, украшенным драгоценными камнями. С начала XIX века икона почти полностью покрылась серебряным окладом, так что видны были только стопы, кисти рук и лики ангелов. В 1929 году по указанию Наркомпроса РСФСР икона «Троица» была передана в Государственную Третьяковскую галерею для временной выставки. После этого ей был присвоен инвентарный номер и она была оставлена на постоянное хранение. В годы 1941-1944, во время Великой Отечественной войны, икона вместе с другими ценностями была эвакуирована в Новосибирск. В 2023 году президент РФ Владимир Путин передал Русской православной церкви (РПЦ) знаменитую работу иконописца Андрея Рублева «Троица» из Третьяковской галереи. Об этом рассказал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Сюжет иконы На иконе изображен эпизод из Ветхого Завета о явлении Бога Аврааму в облике трех ангелов: Отца, Сына и Святого Духа. В соответствии с текстом из Бытия 18:2, Авраам увидел трех мужей, пришедших к нему в шатер, и сошел им на встречу, показав им уважение и сиявший образ гостеприимства. Авраам пригласил их к столу, угостил яствами, за что получил благую весть о скором рождении сына Исаака. Два ангела позднее отправились (по преданию, к суду города Содома), в то время как один из них остался, чтобы разговаривать с Авраамом, будущим прародителем еврейского народа. На ранних иконах изображены мужчины-гости в реалистичной манере с другими деталями истории из Ветхого Завета, такими как Авраам, Сарра и его слуга. Однако в иконе «Троица» Рублева внимание сосредоточено только на трех ангелах. Фигуры слишком близко прижаты к полям иконы, чтобы включить других персонажей. Поэтому данная икона выделяется среди других вариантов иконографии, представляя собой молитвенное произведение, нацеленное на укрепление духовной связи, а не на повествование о конкретном событии. Композиция и детали иконы «Троица» Андрей Рублев организовал композицию иконы так, что зрительное внимание плавно переходит от одного ангела к другому, не задерживаясь на конкретном лице. Это создает ощущение непрерывного круга, подчеркивая равноправие каждого персонажа и их особое единство. Зрительная точка внимания фокусируется на пространстве между ангелами. Это подчеркивает, что ни один из них сам по себе не является Богом, но Бог присутствует среди них в незримой области. Ангелы, изображенные на иконе, абсолютно одинаковы, намекая на триединство, но за каждым из них различные фоны. За спиной главного ангела изображено Древо Жизни, символ потерянного рая и аллегория Бога Отца. Ангел, сидящий слева, обладает храмом за спиной, символизирующим Святого Духа, а тот, что справа, имеет за спиной гору, символизирующую Голгофу и жертву Иисуса Христа. В центре композиции находится чаша с головой тельца. Этот символ указывает на жертву, которую приготовил Авраам для путников, а также может ассоциироваться с новозаветным Агнцем, как символ жертвы Христа. Этот момент считается христианами пророчеством причастия. Почему «Троица» — шедевр мирового искусства Название «Троица» призвано подчеркнуть принадлежность иконы к выдающимся произведениям мирового искусства. В начале XX века реставратор Василий Гурьянов разработал метод удаления слоя олифы с потемневших икон. В 1904 году, после очистки небольшого фрагмента одежды на «Троице», все увидели прекрасный, яркий голубой цвет работы Рублева. Икону стали посещать сотни паломников, что насторожило монахов, опасавшихся повреждения древнего произведения. Они закрыли икону под окладом и запретили дальнейшие работы. Окончательная реставрация была завершена только в 1918 году, когда Лавра была уже закрыта. Работала там реставрационная группа под руководством Игоря Грабаря. При полном открытии иконы были обнаружены удивительные цвета: яркий голубой, золотой, темно-красный, практически вишневый, а также местами розоватый и зеленые оттенки. Исследователи отмечают, что как в цветовой гамме, так и в самой композиции иконы заложен глубокий символизм. По словам специалиста в области христианской культуры Ирина Языкова, человек перед «Троицей» становится четвертым участником, будто вступая внутрь изображения. Она отметила, что в этом заключается гениальность Рублева, который создал великолепный шедевр древнерусской живописи. О чем надо молиться перед иконой Верующие возносят молитвы перед иконой Святой Троицы, обращаясь за спасением души, прошением о прощении собственных грехов. Они молятся об избавлении от зависти, ревности, и злобы, а также о семейном благополучии, об истинной любви между супругами, детьми, родственниками, а также о всеобщем мире. Смысл иконы объединяет все человечество в одной общей молитве за единство всех живых существ. Предполагается, что при продолжительном взгляде на образ Троицы, в сердце человека обязательно поселится покой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин посетил Троице-Сергиеву лавру, расположенную в Сергиевом Посаде, где находится икона «Святая Троица», созданная иконописцем Андреем Рублевым. Во время визита в лавру Путина приветствовал патриарх Кирилл. Икона «Святая Троица», написанная Андреем Рублевым в XV веке специально для Троице-Сергиевой лавры, в этом году вернулась в храм после длительного отсутствия. URA.RU расскажет подробнее об иконе — материале. Путин прибыл в Троице-Сергиеву Лавру. На встречу президента у Троицкого собора вышел патриарх Кирилл. Вместе они вошли в храм, где глава государства воздал поклон иконе «Святая Троица», а также мощам преподобного Сергия Радонежского. В этом году, почти спустя столетие, икона «Троица» вернулась в Троицкий собор, где будет постоянно находиться. Она была установлена в специальном киоте, встроенном в иконостас на историческом месте размещения. На мероприятии также присутствовали министр культуры РФ Ольга Любимова, губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ и секретарь попечительского совета Фонда по сохранению исторического облика и развитию города Сергиев Посад Сергей Пахомов, а также генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. Икона «Троица» была написана Андреем Рублевым по заказу игумена Троицкого монастыря, который сегодня известен как Троице-Сергиева Лавра. Точная дата создания иконы неизвестна, однако по наиболее распространенной версии, она была выполнена во время возведения и росписи каменного иконостаса Троицкого собора в 1420-е годы. Эта икона считается единственной, которая сохранилась до наших дней и полностью приписывается Рублеву. Икона пробыла в Троицком соборе приблизительно 500 лет. Большую часть времени она была скрыта от прихожан под окладами. В 1575 году царь Иван Грозный подарил иконе золотой оклад, а в 1600 году царь Борис Годунов украсил ее золотым окладом, украшенным драгоценными камнями. С начала XIX века икона почти полностью покрылась серебряным окладом, так что видны были только стопы, кисти рук и лики ангелов. В 1929 году по указанию Наркомпроса РСФСР икона «Троица» была передана в Государственную Третьяковскую галерею для временной выставки. После этого ей был присвоен инвентарный номер и она была оставлена на постоянное хранение. В годы 1941-1944, во время Великой Отечественной войны, икона вместе с другими ценностями была эвакуирована в Новосибирск. В 2023 году президент РФ Владимир Путин передал Русской православной церкви (РПЦ) знаменитую работу иконописца Андрея Рублева «Троица» из Третьяковской галереи. Об этом рассказал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. На иконе изображен эпизод из Ветхого Завета о явлении Бога Аврааму в облике трех ангелов: Отца, Сына и Святого Духа. В соответствии с текстом из Бытия 18:2, Авраам увидел трех мужей, пришедших к нему в шатер, и сошел им на встречу, показав им уважение и сиявший образ гостеприимства. Авраам пригласил их к столу, угостил яствами, за что получил благую весть о скором рождении сына Исаака. Два ангела позднее отправились (по преданию, к суду города Содома), в то время как один из них остался, чтобы разговаривать с Авраамом, будущим прародителем еврейского народа. На ранних иконах изображены мужчины-гости в реалистичной манере с другими деталями истории из Ветхого Завета, такими как Авраам, Сарра и его слуга. Однако в иконе «Троица» Рублева внимание сосредоточено только на трех ангелах. Фигуры слишком близко прижаты к полям иконы, чтобы включить других персонажей. Поэтому данная икона выделяется среди других вариантов иконографии, представляя собой молитвенное произведение, нацеленное на укрепление духовной связи, а не на повествование о конкретном событии. Андрей Рублев организовал композицию иконы так, что зрительное внимание плавно переходит от одного ангела к другому, не задерживаясь на конкретном лице. Это создает ощущение непрерывного круга, подчеркивая равноправие каждого персонажа и их особое единство. Зрительная точка внимания фокусируется на пространстве между ангелами. Это подчеркивает, что ни один из них сам по себе не является Богом, но Бог присутствует среди них в незримой области. Ангелы, изображенные на иконе, абсолютно одинаковы, намекая на триединство, но за каждым из них различные фоны. За спиной главного ангела изображено Древо Жизни, символ потерянного рая и аллегория Бога Отца. Ангел, сидящий слева, обладает храмом за спиной, символизирующим Святого Духа, а тот, что справа, имеет за спиной гору, символизирующую Голгофу и жертву Иисуса Христа. В центре композиции находится чаша с головой тельца. Этот символ указывает на жертву, которую приготовил Авраам для путников, а также может ассоциироваться с новозаветным Агнцем, как символ жертвы Христа. Этот момент считается христианами пророчеством причастия. Название «Троица» призвано подчеркнуть принадлежность иконы к выдающимся произведениям мирового искусства. В начале XX века реставратор Василий Гурьянов разработал метод удаления слоя олифы с потемневших икон. В 1904 году, после очистки небольшого фрагмента одежды на «Троице», все увидели прекрасный, яркий голубой цвет работы Рублева. Икону стали посещать сотни паломников, что насторожило монахов, опасавшихся повреждения древнего произведения. Они закрыли икону под окладом и запретили дальнейшие работы. Окончательная реставрация была завершена только в 1918 году, когда Лавра была уже закрыта. Работала там реставрационная группа под руководством Игоря Грабаря. При полном открытии иконы были обнаружены удивительные цвета: яркий голубой, золотой, темно-красный, практически вишневый, а также местами розоватый и зеленые оттенки. Исследователи отмечают, что как в цветовой гамме, так и в самой композиции иконы заложен глубокий символизм. По словам специалиста в области христианской культуры Ирина Языкова, человек перед «Троицей» становится четвертым участником, будто вступая внутрь изображения. Она отметила, что в этом заключается гениальность Рублева, который создал великолепный шедевр древнерусской живописи. Верующие возносят молитвы перед иконой Святой Троицы, обращаясь за спасением души, прошением о прощении собственных грехов. Они молятся об избавлении от зависти, ревности, и злобы, а также о семейном благополучии, об истинной любви между супругами, детьми, родственниками, а также о всеобщем мире. Смысл иконы объединяет все человечество в одной общей молитве за единство всех живых существ. Предполагается, что при продолжительном взгляде на образ Троицы, в сердце человека обязательно поселится покой.