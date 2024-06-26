В Ленобласти устроили пикник на Вечном огне

26 июня 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

Подростки использовали Вечный огонь для приготовления еды Фото: Денис Моргунов © URA.RU Двое молодых людей из города Кириши в Ленинградской области были задержаны по подозрению в осквернении братской могилы воинов, погибших в Великую Отечественную войну. На месте Вечного огня 18-летние жители города устроили пикник. Об этом рассказали в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России. «26 июня подозреваемые, находясь на территории объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал «Памяти павших», посвященного защитникам Отечества, расположенного в парке Победы в городе Кириши, разместили над пламенем Вечного огня продукты питания и стали использовать его для их приготовления», — передает сообщение пресс-службы регионального СК ТАСС. Там добавили, что следственные органы возбудили в отношении подозреваемых уголовное дело. Дело будет проходить по статье, которая предусматривает ответственность за осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично группой лиц. Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигурантов под стражу, заключили в СК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двое молодых людей из города Кириши в Ленинградской области были задержаны по подозрению в осквернении братской могилы воинов, погибших в Великую Отечественную войну. На месте Вечного огня 18-летние жители города устроили пикник. Об этом рассказали в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России. «26 июня подозреваемые, находясь на территории объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал «Памяти павших», посвященного защитникам Отечества, расположенного в парке Победы в городе Кириши, разместили над пламенем Вечного огня продукты питания и стали использовать его для их приготовления», — передает сообщение пресс-службы регионального СК ТАСС. Там добавили, что следственные органы возбудили в отношении подозреваемых уголовное дело. Дело будет проходить по статье, которая предусматривает ответственность за осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично группой лиц. Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигурантов под стражу, заключили в СК.