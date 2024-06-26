Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, сообщает РЖД
новость из сюжетаПоезд сошел с рельсов в Коми
Пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов под Интой в республике Коми. Об этом сообщает официальный новостной telegram-канал РЖД.
«26 июня в 18.12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги (Республика Коми) произошел сход 9 вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск», — передается в telegram-канале. От пяти до семи вагонов лежат на земле. Предварительная причина — насыпь размыло водой. Количество пострадавших уточняется. Принимаются меры по оказанию помощи пассажирам. Движение поездов на участке приостановлено.
В Коми поезд сошел с рельсов
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