Пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов в республике Коми. Фото

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Стадион Локомотив. Курган, стадион локомотив, ржд
Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, сообщает РЖД Фото:
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Поезд сошел с рельсов в Коми

Пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов под Интой в республике Коми. Об этом сообщает официальный новостной telegram-канал РЖД.

«26 июня в 18.12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги (Республика Коми) произошел сход 9 вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск», — передается в telegram-канале. От пяти до семи вагонов лежат на земле. Предварительная причина — насыпь размыло водой. Количество пострадавших уточняется. Принимаются меры по оказанию помощи пассажирам. Движение поездов на участке приостановлено.

В Коми поезд сошел с рельсов
В Коми поезд сошел с рельсов
Фото:

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Пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов под Интой в республике Коми. Об этом сообщает официальный новостной telegram-канал РЖД. «26 июня в 18.12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги (Республика Коми) произошел сход 9 вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск», — передается в telegram-канале. От пяти до семи вагонов лежат на земле. Предварительная причина — насыпь размыло водой. Количество пострадавших уточняется. Принимаются меры по оказанию помощи пассажирам. Движение поездов на участке приостановлено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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