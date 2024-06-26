Пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов в республике Коми. Фото

26 июня 2024 в 21:16 Размер текста - 17 +

Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, сообщает РЖД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Поезд сошел с рельсов в Коми Пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов под Интой в республике Коми. Об этом сообщает официальный новостной telegram-канал РЖД. «26 июня в 18.12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги (Республика Коми) произошел сход 9 вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск», — передается в telegram-канале. От пяти до семи вагонов лежат на земле. Предварительная причина — насыпь размыло водой. Количество пострадавших уточняется. Принимаются меры по оказанию помощи пассажирам. Движение поездов на участке приостановлено. В Коми поезд сошел с рельсов Фото: telegram-канал «Коми — это Ж», https://t.me/komivkomi/12994 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов под Интой в республике Коми. Об этом сообщает официальный новостной telegram-канал РЖД. «26 июня в 18.12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги (Республика Коми) произошел сход 9 вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск», — передается в telegram-канале. От пяти до семи вагонов лежат на земле. Предварительная причина — насыпь размыло водой. Количество пострадавших уточняется. Принимаются меры по оказанию помощи пассажирам. Движение поездов на участке приостановлено.