Пострадавшим при сходе с рельсов поезда пришлось идти пешком к станции «Инта-1»

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Девять вагонов пассажирского поезда Воркута-Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Республике Коми Фото:
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Поезд сошел с рельсов в Коми

Некоторым пассажирам частично сошедшего с рельсов поезда в Республике Коми пришлось идти пешком к станции «Инта-1». Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Часть пассажиров, которые отделались легкими ссадинами, отправились к станции „Инта-1“ по ж/д путям пешком», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что пострадавших сажают на один из восстановительных поездов, который прибыл к месту аварии. Некоторых людей уже размесили в ПВР поселка Инта.

Авария произошла вечером 26 июня через 10 минут после отправления со станции рядом с городом Инта. Основная версия случившегося — размытие железнодорожной насыпи. Оказание помощи пострадавшим также осложняет размытая дорога рядом с местом происшествия. URA.RU ведет трансляцию о том, что известно.

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Некоторым пассажирам частично сошедшего с рельсов поезда в Республике Коми пришлось идти пешком к станции «Инта-1». Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Часть пассажиров, которые отделались легкими ссадинами, отправились к станции „Инта-1“ по ж/д путям пешком», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что пострадавших сажают на один из восстановительных поездов, который прибыл к месту аварии. Некоторых людей уже размесили в ПВР поселка Инта. Авария произошла вечером 26 июня через 10 минут после отправления со станции рядом с городом Инта. Основная версия случившегося — размытие железнодорожной насыпи. Оказание помощи пострадавшим также осложняет размытая дорога рядом с местом происшествия. URA.RU ведет трансляцию о том, что известно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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