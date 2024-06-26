Пострадавшим при сходе с рельсов поезда пришлось идти пешком к станции «Инта-1»

Некоторым пассажирам частично сошедшего с рельсов поезда в Республике Коми пришлось идти пешком к станции «Инта-1». Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Часть пассажиров, которые отделались легкими ссадинами, отправились к станции „Инта-1“ по ж/д путям пешком», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что пострадавших сажают на один из восстановительных поездов, который прибыл к месту аварии. Некоторых людей уже размесили в ПВР поселка Инта.
Авария произошла вечером 26 июня через 10 минут после отправления со станции рядом с городом Инта. Основная версия случившегося — размытие железнодорожной насыпи. Оказание помощи пострадавшим также осложняет размытая дорога рядом с местом происшествия. URA.RU ведет трансляцию о том, что известно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.