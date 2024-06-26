Арестовали экс-ведущую программы «Вести» Фариду Курбангалееву*

26 июня 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшую ведущую «России 1» Фариду Курбангалееву Фото: Tatarstan.ru/wikipedia.org/CC BY 4.0 Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву (лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом стало известно из зала суда. «Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Курбангалеевой меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — рассказал собеседник РИА Новости. Ей вменяется оправдание терроризма в интернете. По этому делу наказание предусмотрено на срок от пяти до семи лет. Ранее следственный комитет РФ попросил суд заочно арестовать Фариду Курбангалееву. Она была объявлена в розыск в РФ 20 июня. *Внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву (лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом стало известно из зала суда. «Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Курбангалеевой меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — рассказал собеседник РИА Новости. Ей вменяется оправдание терроризма в интернете. По этому делу наказание предусмотрено на срок от пяти до семи лет. Ранее следственный комитет РФ попросил суд заочно арестовать Фариду Курбангалееву. Она была объявлена в розыск в РФ 20 июня. *Внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов