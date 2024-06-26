Арестовали экс-ведущую программы «Вести» Фариду Курбангалееву*

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву (лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом стало известно из зала суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Курбангалеевой меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — рассказал собеседник РИА Новости. Ей вменяется оправдание терроризма в интернете. По этому делу наказание предусмотрено на срок от пяти до семи лет.
Ранее следственный комитет РФ попросил суд заочно арестовать Фариду Курбангалееву. Она была объявлена в розыск в РФ 20 июня.
*Внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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