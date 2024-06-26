26 июня 2024

В Боливии обвиненный в госперевороте генерал выступил с лозунгом. Видео

Генерал Сунига, обвиненный в госперевороте, призвал вернуть Боливию
© Служба новостей «URA.RU»
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Военачальника отстранили от командования армией страны
Военачальника отстранили от командования армией страны Фото:

В Боливии генерал Хуан Хосе Сунига выступил с призывом вернуть Родину. По данным местных журналистов, экс-президент страны Эво Моралес ранее обвинил Сунигу в попытке госпереворота.

«Мы вернем себе Родину», — заявил генерал СМИ, пишет El Deber. Лозунг был озвучен после того, как военные заняли центральную площадь города Ла-Пас, где размещены основные правительственные здания.

На территорию президентского дворца Кемадо в столице Боливии мятежники пригнали танк. Президент страны Луис Арсе призвал граждан к защите демократии.

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В Боливии генерал Хуан Хосе Сунига выступил с призывом вернуть Родину. По данным местных журналистов, экс-президент страны Эво Моралес ранее обвинил Сунигу в попытке госпереворота. «Мы вернем себе Родину», — заявил генерал СМИ, пишет El Deber. Лозунг был озвучен после того, как военные заняли центральную площадь города Ла-Пас, где размещены основные правительственные здания. На территорию президентского дворца Кемадо в столице Боливии мятежники пригнали танк. Президент страны Луис Арсе призвал граждан к защите демократии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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