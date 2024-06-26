Военачальника отстранили от командования армией страны
В Боливии генерал Хуан Хосе Сунига выступил с призывом вернуть Родину. По данным местных журналистов, экс-президент страны Эво Моралес ранее обвинил Сунигу в попытке госпереворота.
«Мы вернем себе Родину», — заявил генерал СМИ, пишет El Deber. Лозунг был озвучен после того, как военные заняли центральную площадь города Ла-Пас, где размещены основные правительственные здания.
На территорию президентского дворца Кемадо в столице Боливии мятежники пригнали танк. Президент страны Луис Арсе призвал граждан к защите демократии.
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