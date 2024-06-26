Глава МВД РФ обсудил с замом генсека ООН удары по Севастополю

Глава МВД России Владимир Колокольцев встретился с генеральным секретарем ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа в штаб-квартире организации. Он призвал дать должную оценку со стороны ООН на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирному населению Севастополя, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Колокольцев в штаб-квартире ООН встретился с … Лакруа. <…> [Он] призвал дать должную оценку со стороны ООН очередному чудовищному преступлению киевского режима — ракетным ударам 23 июня по Крымскому полуострову, в результате которых есть погибшие и раненые мирные граждане», — написала Волк в своем telegram-канале.
Также Колокольцев выразил уверенность в том, что все лица ответственные за эту атаку, понесут неминуемое наказание. Он отметил, что МВД России открыто к сотрудничеству по всему спектру вопросов миротворческой деятельности.
ВСУ ударили по Севастополю 23 июня с помощью пяти оперативно-тактических ракет ATACMS, которые произведены в США. Четыре из них были сбиты средствами ПВО , однако из-за осколков пострадало более 100 человек, а трое погибло. Удар ракетами ATACMS по Севастополю координирует американский беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk, передает RT. В Пентагоне сообщили, что пляж в Севастополе не был целью украинского ракетного удара, сообщает «Национальная служба новостей».
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