26 июня 2024

Глава МВД РФ обсудил с замом генсека ООН удары по Севастополю

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Колокольцев уверен, что все, кто причастен к атаке Севастополя, понесут справедливое наказание
Колокольцев уверен, что все, кто причастен к атаке Севастополя, понесут справедливое наказание Фото:
новость из сюжета
Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

Глава МВД России Владимир Колокольцев встретился с генеральным секретарем ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа в штаб-квартире организации. Он призвал дать должную оценку со стороны ООН на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирному населению Севастополя, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Колокольцев в штаб-квартире ООН встретился с … Лакруа. <…> [Он] призвал дать должную оценку со стороны ООН очередному чудовищному преступлению киевского режима — ракетным ударам 23 июня по Крымскому полуострову, в результате которых есть погибшие и раненые мирные граждане», — написала Волк в своем telegram-канале.

Также Колокольцев выразил уверенность в том, что все лица ответственные за эту атаку, понесут неминуемое наказание. Он отметил, что МВД России открыто к сотрудничеству по всему спектру вопросов миротворческой деятельности.

ВСУ ударили по Севастополю 23 июня с помощью пяти оперативно-тактических ракет ATACMS, которые произведены в США. Четыре из них были сбиты средствами ПВО , однако из-за осколков пострадало более 100 человек, а трое погибло. Удар ракетами ATACMS по Севастополю координирует американский беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk, передает RT. В Пентагоне сообщили, что пляж в Севастополе не был целью украинского ракетного удара, сообщает «Национальная служба новостей».

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Глава МВД России Владимир Колокольцев встретился с генеральным секретарем ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа в штаб-квартире организации. Он призвал дать должную оценку со стороны ООН на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирному населению Севастополя, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «Колокольцев в штаб-квартире ООН встретился с … Лакруа. <…> [Он] призвал дать должную оценку со стороны ООН очередному чудовищному преступлению киевского режима — ракетным ударам 23 июня по Крымскому полуострову, в результате которых есть погибшие и раненые мирные граждане», — написала Волк в своем telegram-канале. Также Колокольцев выразил уверенность в том, что все лица ответственные за эту атаку, понесут неминуемое наказание. Он отметил, что МВД России открыто к сотрудничеству по всему спектру вопросов миротворческой деятельности. ВСУ ударили по Севастополю 23 июня с помощью пяти оперативно-тактических ракет ATACMS, которые произведены в США. Четыре из них были сбиты средствами ПВО , однако из-за осколков пострадало более 100 человек, а трое погибло. Удар ракетами ATACMS по Севастополю координирует американский беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk, передает RT. В Пентагоне сообщили, что пляж в Севастополе не был целью украинского ракетного удара, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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