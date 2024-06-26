26 июня 2024

В ЯНАО легковушка врезалась в опору освещения

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямалец госпитализирован в результате ДТП
Ямалец госпитализирован в результате ДТП Фото:

Ночью в селе Ныда (ЯНАО) легковой автомобиль «ВАЗ» врезался в опору освещения. В результате ДТП водитель госпитализирован, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО.

«В районе дома 37 по улице Советская, села Ныда, водитель автомобиля „ВАЗ“ не справился с управлением и допустил наезд на опору освещения. В результате ДТП, водитель автомобиля „ВАЗ“ госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства.

С начала 2024 года в янао зарегистрировано 2442 ДТП. В них погибли 17 человек. Также 127 человек получили травмы, в их числе 15 детей.

«ВАЗ» врезался в опору освещения
«ВАЗ» врезался в опору освещения
Фото:

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Ночью в селе Ныда (ЯНАО) легковой автомобиль «ВАЗ» врезался в опору освещения. В результате ДТП водитель госпитализирован, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО. «В районе дома 37 по улице Советская, села Ныда, водитель автомобиля „ВАЗ“ не справился с управлением и допустил наезд на опору освещения. В результате ДТП, водитель автомобиля „ВАЗ“ госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства. С начала 2024 года в янао зарегистрировано 2442 ДТП. В них погибли 17 человек. Также 127 человек получили травмы, в их числе 15 детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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