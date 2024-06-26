В ЯНАО легковушка врезалась в опору освещения

Ямалец госпитализирован в результате ДТП
Ночью в селе Ныда (ЯНАО) легковой автомобиль «ВАЗ» врезался в опору освещения. В результате ДТП водитель госпитализирован, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО.
«В районе дома 37 по улице Советская, села Ныда, водитель автомобиля „ВАЗ“ не справился с управлением и допустил наезд на опору освещения. В результате ДТП, водитель автомобиля „ВАЗ“ госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства.
С начала 2024 года в янао зарегистрировано 2442 ДТП. В них погибли 17 человек. Также 127 человек получили травмы, в их числе 15 детей.
«ВАЗ» врезался в опору освещения
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