Российский полковник раскрыл, закончится ли СВО в 2024 году

Спецоперация России на Украине не закончится в 2024 году из-за продолжающихся военных поставок Киеву. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Вы знаете, по времени я бы явно не стал так горячиться, потому что здесь влияет очень много факторов. Среди них: экономический, финансовый, и, самое главное, военный фактор — это помощь Запада, которая развивает и продолжает этот конфликт. То, что победа будет за Россией, я поддерживаю на 100% процентов», — поделился Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру», прокомментировав слова генерал-майора Апти Алаудинова, что СВО завершится в 2024 году победой РФ.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что страна пойдет до конца в достижении целей спецоперации. Таким образом он прокомментировал слова главы РФ Владимира Путин, что страны Запада пытаются напугать РФ, продолжая поставки оружия Киеву.
При этом российская сторона не раз отмечала, что готова пойти на переговоры с Украиной, если Киев выдвинет реальные условия. Недавно Путин предложил начать мирный диалог после того, как ВСУ покинут новые регионы страны. По его словам, если Украина откажется и от этого, то позиция РФ в будущем будет жестче.
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