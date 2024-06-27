ВСУ атаковали Московскую область: карта СВО на 27 июня

ВСУ пытались нанести урон Московской Тверской области беспилотниками. ВС РФ стали применять аналог украинского дрона «Баба Яга». Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход военных действий — в материале URA.RU.
Удары по российским регионам
ВСУ пытались ударить по Московской, Тверской и Белгородской областям беспилотниками. Они были уничтожены.
Система ПВО РФ сбила четыре дрона над Тверской и два над Московской областями. Над Белгородской — один.
Харьковское направление
Вертолет Ми-35М уничтожил опорные пункты и живую силу ВСУ. Были применены неуправляемые авиационные ракеты С-8. Все цели поражены, сообщил командир вертолета Александр. В районе Волчанске и Глубокого продолжают бои, пишет telegram-канал WarGonzo.
Луганское направление
ВС РФ обнаружили и уничтожили схрон ВСУ. В нем находились противотанковые мины и переносные противотанковые ракетные комплексы. Сам схрон был организован в хозяйственном помещении оставленного жителями частного дома.
Несколько противотанковых комплексов были найдены в обломках стены. В Минобороны РФ пришли к выводу, что в доме находился противотанковый расчет ВСУ.
Донецкое направление
Под Соледаром была уничтожена техника НАТО. По ней ударили тульские десантники-артиллеристы, сообщили в Минобороны РФ. Какая именно техника поражена, не уточняется.
Также на донецком направлении уничтожен наблюдательный пункт ВСУ. Он находился в высотной башне. В Минобороны подчеркнули, что артиллеристы работают в сложнейших условиях, однако подготовленные и слаженные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения первого выстрела.
В районе Часова Яра ВС РФ продолжают теснить ВСУ на запад в пригороде города. Украинский гарнизон ожесточенно сопротивляется, уточняет WarGonzo.
Запорожское направление
Около Орехова экипаж боевой машины пехоты БМП-3 уничтожил опорный пункт противника. Под удар попала и пехота ВСУ численностью до семи человек. Огонь корректировался при помощи беспилотника.
ВС РФ впервые стали применять аналог украинского дрона «Баба-яга»
Военное ведомство сообщило об использовании операторами БПЛА группировки «Восток» тяжелых промышленных дронов. Они схожи с украинским беспилотником «Баба Яга». Российский аналог стал впервые применяться на южнодонецком направлении.
«Врага надо знать в лицо. Поэтому изучаем их запчасти, на чем они работают, на чем двигаются. Ищем подобное и лучшее для себя», — добавил оператор БПЛА с позывным Рысь.
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