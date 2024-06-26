Суд Екатеринбурга запретил скандальную точечную застройку

Арбитражный суд Екатеринбурга запретил возводить высотку на Советской улице

27 июня 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Здание уже снесенного спорткомплекса Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге Арбитражный суд запретил возводить стройку на улице Советской — до завершения спора между областной прокуратурой и компанией «Астон. История» Вячеслава Трапезникова, президента «Гильдии строителей Урала». Соответствующий документ опубликован в картотеке на сайте Арбитражного суда Свердловской области. «Арбитражный суд определил запретить обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Астон. История» осуществлять строительные работы на земельном участке до вступления в законную силу решения суда по настоящему делу», — говорится в документе. За нарушение запрета застройщику грозит штраф. Публичный конфликт вокруг строительства высотки разгорелся в мае 2024 года. Местных жителей возмутило, что изначально девелопер обещал и построил спорткомплекс, а впоследствии переиграл план и стал возводить дом комфорт-класса. Прокуратура обратилась в суд с иском, реагируя на протест. По данным URA.RU, в мэрии Екатеринбурга Трапезникова изначально предупреждали, что этот проект может обернуться проблемами. При этом не выдать ему разрешение на строительство администрация не могла, поскольку юридических оснований для отказа Трапезникову не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге Арбитражный суд запретил возводить стройку на улице Советской — до завершения спора между областной прокуратурой и компанией «Астон. История» Вячеслава Трапезникова, президента «Гильдии строителей Урала». Соответствующий документ опубликован в картотеке на сайте Арбитражного суда Свердловской области. «Арбитражный суд определил запретить обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Астон. История» осуществлять строительные работы на земельном участке до вступления в законную силу решения суда по настоящему делу», — говорится в документе. За нарушение запрета застройщику грозит штраф. Публичный конфликт вокруг строительства высотки разгорелся в мае 2024 года. Местных жителей возмутило, что изначально девелопер обещал и построил спорткомплекс, а впоследствии переиграл план и стал возводить дом комфорт-класса. Прокуратура обратилась в суд с иском, реагируя на протест. По данным URA.RU, в мэрии Екатеринбурга Трапезникова изначально предупреждали, что этот проект может обернуться проблемами. При этом не выдать ему разрешение на строительство администрация не могла, поскольку юридических оснований для отказа Трапезникову не было.