26 июня 2024

Челябинского депутата будут судить за фальшивый паспорт Кыргызстана

Челябинского депутата Гарипова будут судить за подделку документов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутата Рашида Гарипова отправили под суд Фото:

Депутата Металлургического райсовета Челябинска Рашида Гарипова отправили под суд за использование поддельного паспорта и водительского удостоверения. Об этом URA.RU рассказали собственные источники. В пресс-службе прокуратуры региона, не называя имен, сообщили, что депутат полностью признал вину в преступлении.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата районного Совета депутатов, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования, использование заведомо поддельных паспорта гражданина и удостоверения). Уголовное дело направлено в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

URA.RU связалось с Гариповым. Он от комментариев воздержался.

Следствие полагает, что Гарипов, будучи лишенным водительского удостоверения, купил у неустановленного лица поддельный документ. У того же продавца он приобрел фиктивный паспорт гражданина Кыргызской Республики. Но в январе 2024 года его остановили сотрудники ДПС, которые выявили факт фальсификации. Депутат признался в содеянном.

Ранее Гарипов стал фигурантом скандала с участием своего коллеги, Владимира Корнева. Народные избранники устроили попавшую на видео драку в райсовете, после чего обвинили друг друга в избиении и клевете. Оба являются депутатами от «Справедливой России», причем Гарипов возглавляет районную парторганизацию.

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Депутата Металлургического райсовета Челябинска Рашида Гарипова отправили под суд за использование поддельного паспорта и водительского удостоверения. Об этом URA.RU рассказали собственные источники. В пресс-службе прокуратуры региона, не называя имен, сообщили, что депутат полностью признал вину в преступлении. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата районного Совета депутатов, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования, использование заведомо поддельных паспорта гражданина и удостоверения). Уголовное дело направлено в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. URA.RU связалось с Гариповым. Он от комментариев воздержался. Следствие полагает, что Гарипов, будучи лишенным водительского удостоверения, купил у неустановленного лица поддельный документ. У того же продавца он приобрел фиктивный паспорт гражданина Кыргызской Республики. Но в январе 2024 года его остановили сотрудники ДПС, которые выявили факт фальсификации. Депутат признался в содеянном. Ранее Гарипов стал фигурантом скандала с участием своего коллеги, Владимира Корнева. Народные избранники устроили попавшую на видео драку в райсовете, после чего обвинили друг друга в избиении и клевете. Оба являются депутатами от «Справедливой России», причем Гарипов возглавляет районную парторганизацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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