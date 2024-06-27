На месте схода поезда в Коми обнаружены тела двух человек

Тела двух человек были обнаружены в Коми на месте схода поезда с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
«На месте схода пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск обнаружены тела двух человек. В настоящий момент не удалось установить местонахождение еще одного пассажира», — сообщило РЖД в своем официальном
Родственники погибших получат по два миллиона 25 тысяч рублей в качестве страховой выплаты. Также в РЖД приняли решение выдать им дополнительно еще по два миллиона рублей.
Поезд сошел с рельсов из-за паводка — вода размыла насыпь, согласно предварительной информации, передает 360.ru. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что до этого в регионе прошли рекордные дожди. В Коми объявлен режим ЧС.
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