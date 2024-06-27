На месте схода поезда в Коми обнаружены тела двух человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пассажирские железнодорожные перевозки. Пермь, пассажирский поезд, ржд, пассажирский вагон
Поезд сошел с рельсов из-за непогоды, согласно предварительной информации (фото их архива) Фото:
новость из сюжета
Поезд сошел с рельсов в Коми

Тела двух человек были обнаружены в Коми на месте схода поезда с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«На месте схода пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск обнаружены тела двух человек. В настоящий момент не удалось установить местонахождение еще одного пассажира», — сообщило РЖД в своем официальном telegram-канале.

Новость по теме
Поезд сошел с рельсов в Республике Коми: главное о ЧП к этому часу

Родственники погибших получат по два миллиона 25 тысяч рублей в качестве страховой выплаты. Также в РЖД приняли решение выдать им дополнительно еще по два миллиона рублей.

Поезд сошел с рельсов из-за паводка — вода размыла насыпь, согласно предварительной информации, передает 360.ru. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что до этого в регионе прошли рекордные дожди. В Коми объявлен режим ЧС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тела двух человек были обнаружены в Коми на месте схода поезда с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. «На месте схода пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск обнаружены тела двух человек. В настоящий момент не удалось установить местонахождение еще одного пассажира», — сообщило РЖД в своем официальном telegram-канале. Родственники погибших получат по два миллиона 25 тысяч рублей в качестве страховой выплаты. Также в РЖД приняли решение выдать им дополнительно еще по два миллиона рублей. Поезд сошел с рельсов из-за паводка — вода размыла насыпь, согласно предварительной информации, передает 360.ru. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что до этого в регионе прошли рекордные дожди. В Коми объявлен режим ЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...