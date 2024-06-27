Происшествия На месте схода поезда в Коми обнаружены тела двух человек 27 июня 2024 в 10:55 Размер текста - 17 + Поезд сошел с рельсов из-за непогоды, согласно предварительной информации (фото их архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Поезд сошел с рельсов в Коми Тела двух человек были обнаружены в Коми на месте схода поезда с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. «На месте схода пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск обнаружены тела двух человек. В настоящий момент не удалось установить местонахождение еще одного пассажира», — сообщило РЖД в своем официальном telegram-канале . Новость по теме Поезд сошел с рельсов в Республике Коми: главное о ЧП к этому часу Родственники погибших получат по два миллиона 25 тысяч рублей в качестве страховой выплаты. Также в РЖД приняли решение выдать им дополнительно еще по два миллиона рублей. Поезд сошел с рельсов из-за паводка — вода размыла насыпь, согласно предварительной информации, передает 360.ru. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что до этого в регионе прошли рекордные дожди. В Коми объявлен режим ЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Тела двух человек были обнаружены в Коми на месте схода поезда с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. «На месте схода пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск обнаружены тела двух человек. В настоящий момент не удалось установить местонахождение еще одного пассажира», — сообщило РЖД в своем официальном telegram-канале. Родственники погибших получат по два миллиона 25 тысяч рублей в качестве страховой выплаты. Также в РЖД приняли решение выдать им дополнительно еще по два миллиона рублей. Поезд сошел с рельсов из-за паводка — вода размыла насыпь, согласно предварительной информации, передает 360.ru. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что до этого в регионе прошли рекордные дожди. В Коми объявлен режим ЧС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям