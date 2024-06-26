СК завел уголовное дело после тарана лодки в центре Екатеринбурга на Исети

27 июня 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

Дело завели по части 1.1 статьи 263 УК РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР заведено уголовное дело по факту инцидента в Екатеринбурге на Исети, где катер протаранил лодку с двумя женщинами, одну из которых госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Центральным МСУТ СКР по факту столкновения двух судов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — следует из сообщения. Для выяснения обстоятельств ЧП проводится проверка. Пассажирками лодки, которую протаранил катер, оказались две пенсионерки 63 лет. Одна из них получила ушибы и после осмотра в больнице была отпущена домой. Вторая пострадала серьезней: у нее многочисленные переломы позвонков, ребер и пневмоторакс. Водитель катера объяснял, что заметил лодку на расстоянии 200 метров и не успел уйти от аварии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР заведено уголовное дело по факту инцидента в Екатеринбурге на Исети, где катер протаранил лодку с двумя женщинами, одну из которых госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Центральным МСУТ СКР по факту столкновения двух судов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — следует из сообщения. Для выяснения обстоятельств ЧП проводится проверка. Пассажирками лодки, которую протаранил катер, оказались две пенсионерки 63 лет. Одна из них получила ушибы и после осмотра в больнице была отпущена домой. Вторая пострадала серьезней: у нее многочисленные переломы позвонков, ребер и пневмоторакс. Водитель катера объяснял, что заметил лодку на расстоянии 200 метров и не успел уйти от аварии.