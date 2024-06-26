26 июня 2024

СК завел уголовное дело после тарана лодки в центре Екатеринбурга на Исети

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Дело завели по части 1.1 статьи 263 УК РФ Фото:

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР заведено уголовное дело по факту инцидента в Екатеринбурге на Исети, где катер протаранил лодку с двумя женщинами, одну из которых госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Центральным МСУТ СКР по факту столкновения двух судов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — следует из сообщения. Для выяснения обстоятельств ЧП проводится проверка.

Пассажирками лодки, которую протаранил катер, оказались две пенсионерки 63 лет. Одна из них получила ушибы и после осмотра в больнице была отпущена домой. Вторая пострадала серьезней: у нее многочисленные переломы позвонков, ребер и пневмоторакс. Водитель катера объяснял, что заметил лодку на расстоянии 200 метров и не успел уйти от аварии.

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Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР заведено уголовное дело по факту инцидента в Екатеринбурге на Исети, где катер протаранил лодку с двумя женщинами, одну из которых госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Центральным МСУТ СКР по факту столкновения двух судов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — следует из сообщения. Для выяснения обстоятельств ЧП проводится проверка. Пассажирками лодки, которую протаранил катер, оказались две пенсионерки 63 лет. Одна из них получила ушибы и после осмотра в больнице была отпущена домой. Вторая пострадала серьезней: у нее многочисленные переломы позвонков, ребер и пневмоторакс. Водитель катера объяснял, что заметил лодку на расстоянии 200 метров и не успел уйти от аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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