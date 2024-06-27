В Кремле ответили на вопрос о планах КНДР отправить своих военных в Донбасс

В Кремле не комментируют планы КНДР отправить своих военных в Донбасс
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле не комментируют планы КНДР отправить своих военных в Донбасс
В Кремле не комментируют планы КНДР отправить своих военных в Донбасс Фото:

В Кремле не видели информации о том, что КНДР уже в июле может отправить в Донбасс 10 инженерных бригад. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, ему неизвестно, о чем идет речь.

«Нет, не могу ничего сказать. Не знаю, о чем идет речь», — отметил Песков.

Накануне в СМИ стала распространяться информация со ссылкой на немецкого обозревателя Юргена Наудитта о том, что Центральная военная комиссия КНДР приняла решение об отправке в Донецк 10 инженерных бригад. Якобы планируется, что они будут работать на освобожденных территориях.

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В Кремле не видели информации о том, что КНДР уже в июле может отправить в Донбасс 10 инженерных бригад. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, ему неизвестно, о чем идет речь. «Нет, не могу ничего сказать. Не знаю, о чем идет речь», — отметил Песков. Накануне в СМИ стала распространяться информация со ссылкой на немецкого обозревателя Юргена Наудитта о том, что Центральная военная комиссия КНДР приняла решение об отправке в Донецк 10 инженерных бригад. Якобы планируется, что они будут работать на освобожденных территориях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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