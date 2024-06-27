В Кремле ответили на вопрос о планах КНДР отправить своих военных в Донбасс

В Кремле не комментируют планы КНДР отправить своих военных в Донбасс
В Кремле не видели информации о том, что КНДР уже в июле может отправить в Донбасс 10 инженерных бригад. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, ему неизвестно, о чем идет речь.
«Нет, не могу ничего сказать. Не знаю, о чем идет речь», — отметил Песков.
Накануне в СМИ стала распространяться информация со ссылкой на немецкого обозревателя Юргена Наудитта о том, что Центральная военная комиссия КНДР приняла решение об отправке в Донецк 10 инженерных бригад. Якобы планируется, что они будут работать на освобожденных территориях.
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