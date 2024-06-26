Аналитики «Авито» рассказали какая недвижимость популярна среди туристов в Тюмени

Туристы, которые посещали Тюмени в период первой половины июня 2024 года, чаще всего предпочитали останавливаться в однокомнатных квартирах и студиях. Об этом сообщает пресс-служба «Авито. Недвижимость»
«Останавливаясь в Тюмени, путешественники в большинстве случаев выбирали однокомнатные квартиры (42%) и студии (41%). Реже — объекты с двумя (15%), тремя и большим количеством комнат (3%)», — сообщила пресс-служба.
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Туристы, которые посещали Тюмени в период первой половины июня 2024 года, чаще всего предпочитали останавливаться в однокомнатных квартирах и студиях. Об этом сообщает пресс-служба «Авито. Недвижимость» «Останавливаясь в Тюмени, путешественники в большинстве случаев выбирали однокомнатные квартиры (42%) и студии (41%). Реже — объекты с двумя (15%), тремя и большим количеством комнат (3%)», — сообщила пресс-служба. Тюмень попала в десятку городов с наиболее низкими ценами на аренду недвижимости посуточно. Ранее URA.RU писало, что в столице региона вырос спрос на аренду коммерческой недвижимости.