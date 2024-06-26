Экономика Недвижимость Аналитики «Авито» рассказали какая недвижимость популярна среди туристов в Тюмени «Авито»: В Тюмени туристы выбирают жить в однокомнатных квартирах и студиях 27 июня 2024 в 14:24 Размер текста - 17 + Квартиры-студии оказались на втором месте по популярности у туристов Фото: Илья Московец © URA.RU Туристы, которые посещали Тюмени в период первой половины июня 2024 года, чаще всего предпочитали останавливаться в однокомнатных квартирах и студиях. Об этом сообщает пресс-служба «Авито. Недвижимость» «Останавливаясь в Тюмени, путешественники в большинстве случаев выбирали однокомнатные квартиры (42%) и студии (41%). Реже — объекты с двумя (15%), тремя и большим количеством комнат (3%)», — сообщила пресс-служба. Тюмень попала в десятку городов с наиболее низкими ценами на аренду недвижимости посуточно. Ранее URA.RU писало, что в столице региона вырос спрос на аренду коммерческой недвижимости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Туристы, которые посещали Тюмени в период первой половины июня 2024 года, чаще всего предпочитали останавливаться в однокомнатных квартирах и студиях. Об этом сообщает пресс-служба «Авито. Недвижимость» «Останавливаясь в Тюмени, путешественники в большинстве случаев выбирали однокомнатные квартиры (42%) и студии (41%). Реже — объекты с двумя (15%), тремя и большим количеством комнат (3%)», — сообщила пресс-служба. Тюмень попала в десятку городов с наиболее низкими ценами на аренду недвижимости посуточно. Ранее URA.RU писало, что в столице региона вырос спрос на аренду коммерческой недвижимости. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям