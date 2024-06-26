26 июня 2024

Аналитики «Авито» рассказали какая недвижимость популярна среди туристов в Тюмени

«Авито»: В Тюмени туристы выбирают жить в однокомнатных квартирах и студиях
© Служба новостей «URA.RU»
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ЖК Amundsen. Екатеринбург, коридор, холл, стиральная машина, квартира-студия
Квартиры-студии оказались на втором месте по популярности у туристов Фото:

Туристы, которые посещали Тюмени в период первой половины июня 2024 года, чаще всего предпочитали останавливаться в однокомнатных квартирах и студиях. Об этом сообщает пресс-служба «Авито. Недвижимость»

«Останавливаясь в Тюмени, путешественники в большинстве случаев выбирали однокомнатные квартиры (42%) и студии (41%). Реже — объекты с двумя (15%), тремя и большим количеством комнат (3%)», — сообщила пресс-служба.

Тюмень попала в десятку городов с наиболее низкими ценами на аренду недвижимости посуточно. Ранее URA.RU писало, что в столице региона вырос спрос на аренду коммерческой недвижимости.

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Туристы, которые посещали Тюмени в период первой половины июня 2024 года, чаще всего предпочитали останавливаться в однокомнатных квартирах и студиях. Об этом сообщает пресс-служба «Авито. Недвижимость» «Останавливаясь в Тюмени, путешественники в большинстве случаев выбирали однокомнатные квартиры (42%) и студии (41%). Реже — объекты с двумя (15%), тремя и большим количеством комнат (3%)», — сообщила пресс-служба. Тюмень попала в десятку городов с наиболее низкими ценами на аренду недвижимости посуточно. Ранее URA.RU писало, что в столице региона вырос спрос на аренду коммерческой недвижимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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