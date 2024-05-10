Тюменские бизнесмены стали чаще арендовать, а не покупать недвижимость

Средняя стоимость аренды составила 937 рублей за квадратный метр Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские компании стали на 16% чаще интересоваться арендой коммерческой недвижимости. В то же время спрос на ее покупку упал. Об этом сообщил руководитель категории коммерческой недвижимости «Авито» Олег Изотов.

«По итогам апреля 2024 года в Тюменской области спрос на аренду помещений свободного назначения повысился на 16% относительно аналогичного периода 2023 года. Тем временем в сегменте продаж он снизился на такой же процент», — рассказал Изятов РБК Тюмень.

В среднем стоимость аренды составила 937 рублей за квадратный метр, а цена продажи достигла 122 тысяч рублей за квадратный метр. По словам эксперта, рынок остается достаточно стабилен.

В Тюменской области количество помещений свободного назначения выросло на 30%, несмотря на падение спроса в сегменте продаж. Это стало одним из самых высоких показателей среди регионов России. Значительный рост был также заметен в Самарской (+26%) и Курской (+23%) областях и в Татарстане (+23%).

Кроме того, в области за первый квартал 2024 года средняя стоимость производственных помещений выросла более чем в два раза. Снижение наблюдается у автосервисов. За последний квартал в цене данные объекты упали на 67%. При этом самым популярными коммерческими объектами для покупки стали офисы. Интерес к покупке данного типа недвижимости увеличился на 12%.