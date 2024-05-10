10 мая 2024

Тюменские бизнесмены стали чаще арендовать, а не покупать недвижимость

© Служба новостей «URA.RU»
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Съехали арендаторы на вокзале. Тюмень , аренда, пустые помещения
Средняя стоимость аренды составила 937 рублей за квадратный метр Фото:

Тюменские компании стали на 16% чаще интересоваться арендой коммерческой недвижимости. В то же время спрос на ее покупку упал. Об этом сообщил руководитель категории коммерческой недвижимости «Авито» Олег Изотов.

«По итогам апреля 2024 года в Тюменской области спрос на аренду помещений свободного назначения повысился на 16% относительно аналогичного периода 2023 года. Тем временем в сегменте продаж он снизился на такой же процент», — рассказал Изятов РБК Тюмень.

В среднем стоимость аренды составила 937 рублей за квадратный метр, а цена продажи достигла 122 тысяч рублей за квадратный метр. По словам эксперта, рынок остается достаточно стабилен.

В Тюменской области количество помещений свободного назначения выросло на 30%, несмотря на падение спроса в сегменте продаж. Это стало одним из самых высоких показателей среди регионов России. Значительный рост был также заметен в Самарской (+26%) и Курской (+23%) областях и в Татарстане (+23%).

Кроме того, в области за первый квартал 2024 года средняя стоимость производственных помещений выросла более чем в два раза. Снижение наблюдается у автосервисов. За последний квартал в цене данные объекты упали на 67%. При этом самым популярными коммерческими объектами для покупки стали офисы. Интерес к покупке данного типа недвижимости увеличился на 12%.

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Тюменские компании стали на 16% чаще интересоваться арендой коммерческой недвижимости. В то же время спрос на ее покупку упал. Об этом сообщил руководитель категории коммерческой недвижимости «Авито» Олег Изотов. «По итогам апреля 2024 года в Тюменской области спрос на аренду помещений свободного назначения повысился на 16% относительно аналогичного периода 2023 года. Тем временем в сегменте продаж он снизился на такой же процент», — рассказал Изятов РБК Тюмень. В среднем стоимость аренды составила 937 рублей за квадратный метр, а цена продажи достигла 122 тысяч рублей за квадратный метр. По словам эксперта, рынок остается достаточно стабилен. В Тюменской области количество помещений свободного назначения выросло на 30%, несмотря на падение спроса в сегменте продаж. Это стало одним из самых высоких показателей среди регионов России. Значительный рост был также заметен в Самарской (+26%) и Курской (+23%) областях и в Татарстане (+23%). Кроме того, в области за первый квартал 2024 года средняя стоимость производственных помещений выросла более чем в два раза. Снижение наблюдается у автосервисов. За последний квартал в цене данные объекты упали на 67%. При этом самым популярными коммерческими объектами для покупки стали офисы. Интерес к покупке данного типа недвижимости увеличился на 12%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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