Огненный болид: как челябинский метеорит стал брендом

Одиннадцать лет назад в Челябинской области упал метеорит

29 июня 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

За 11 лет метеорит стал брендом Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Утром 15 февраля 2013 года над Уралом пролетел метеорит и упал в Чебаркульское озеро. Огненный шар в небе напугал жителей и оставил после себя ощутимые разрушения: ударной волной выбило окна и повредило стены, пропала сотовая связь. Спустя 11 лет метеорит, который назвали «Челябинск», стал брендом региона. URA.RU рассказывает, как на Урале встретили гостя из космоса, где увидеть осколки болида и почему он не «чебаркульский». Падение метеорита как новая точка отсчета для челябинцев Метеорит упал в Челябинской области 15 февраля 2013 года Фото: Кондрат Александров © URA.RU В 9:20 по местному времени 15 февраля 2013 года над Челябинском раздался взрыв. Из офисов на улицу стал выбегать народ. Люди спешно эвакуировались из зданий, где повыбивало стекла, попадали навесные потолки и каркасные балки. Ударная волна охватила несколько городов региона. Большинство пострадавших получили раны от осколков, но жертв, к счастью, не оказалось. Искали под Екатеринбургом, пока он лежал в Чебаркуле Версии, что виновником переполоха стал метеорит, появились спустя полчаса. Первое сообщение о космическом пришельце уральцы получили от ГУ МЧС России по Свердловской области. Специалисты отправились искать метеорит в сторону аэропорта Кольцово (Екатеринбург). Также его искали в Сатке, после — в лесах Златоуста, а по области пошли слухи, что космическое тело «расстреляла ПВО Уржумки». Однако предположение оказалось фейком — никаких средств ПВО на станции Уржумка не было. Правы оказались рыбаки Метеорит в Чебаркульском озере нашли по наводке рыбаков Фото: Кондрат Александров © URA.RU Реальное место падения метеорита нашли по наводке местных рыбаков. Мужчины сообщили, что нечто упало на самую середину озера Чебаркуль. Гость из космоса пробил лед и оказался на дне. Болид извлекли, когда потеплело. Самый крупный кусок метеорита теперь хранится в историческом музее Южного Урала. Подняли с самого дна и привезли в Челябинск Метеорит «Челябинск» подняли со дна озера Чебаркуль в октябре 2013 года. В историческом музее Южного Урала к тому времени уже установили специальную витрину, куда и поместили болид весом более полтонны. Посмотреть на болид можно в историческом музее Южного Урала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Посмотреть на метеорит в 2024 году может любой желающий за 150 рублей. Тариф с экскурсией дороже — 350 рублей, индивидуальная экскурсия — 500 рублей. На продажу в музее представлены малые осколки метеорита. Их и другие памятные подарки предлагают в сувенирной лавке. Как добраться до челябинского метеорита С железнодорожного или автовокзала Челябинска дорога до музея на общественном транспорте займет около 20 минут. С остановки «ЖД-вокзал», не переходя дорогу, необходимо сесть на автобус №18. Проехав шесть остановок, выйти на «Театре оперы и балета». Оттуда следует пройти в направлении набережной и повернуть налево. Как найти место падения «Челябинска» На озере Чебаркуль после падения метеорита установили памятный буй с датой события. Доплыв до точки, можно узнать точные координаты падения пришельца. Памятник в честь события находится на суше. Инсталляцию можно найти на восточном берегу. Из белого мрамора скульптор воссоздал форму водоема и место падения болида. Взглянув на озеро через отверстие в монументе, можно найти тот самый буй, установленный на месте падения. Дорога до знакового места на автомобиле из Челябинска займет около 1 часа и 20 минут. Из Челябинска нужно выехать на трассу М-5, проехав поселки Тимирязевский и Травники. На развилке, согласно указателю на Чебаркуль, повернуть направо. Далее через деревни Боровое и Малково, после — у садовых участков вдоль береговой линии. С улицы Советской необходимо свернуть на Больничную и двигаться прямо. Что известно о названии метеорита Споры о том, как должен называться метеорит, ведутся между челябинцами до сих пор. Весной 2013 года болиду присвоили имя «Челябинск». Это название предложили ученые Российской академии наук. Однако на железнодорожном вокзале в Чебаркуле установлен памятник «Чебаркульскому метеориту». На табличке указаны те же дата и место падения. Лицезреть монумент могут путешественники, приезжающие на поездах. К нам прилетают даже метеориты! Часть выступлений, посвященных челябинскому туризму, Текслер начинает с упоминания о болиде Фото: Георгий Бергал © URA.RU Именно с этой фразы губернатор Алексей Текслер начинает часть своих выступлений, когда рассказывает о регионе. Шутку увековечили и в названии брендового туристического маршрута. Гостям региона за четыре дня предлагают побывать в Миассе, Златоусте, Сатке и Челябинске. В программе — заповедные места региона, знаковые водоемы и исторические производства. В областном центре дату падения болида отмечают «МетеоритФестом». В 2024 году гостям музея Южного Урала раздавали памятные сувениры, а утром над метеоритом подняли купол. Гости музея смогли воочию рассмотреть «космического странника». Излучая космическую энергию В честь пятилетия с дня падения посетителям дали прикоснуться к метеориту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2018 году падение «Челябинска» музей отметил акцией, вызвавшей ажиотаж у челябинцев. Гостям музея разрешили прикоснуться к метеориту в честь пятилетия события. Люди толпились у экспоната, а особенно впечатлительные люди чувствовали «чудодейственные свойства» метеорита во время прикосновения. Вдохновленные метеоритной энергией челябинцы стали заказывать и ювелирные украшения с осколками метеорита. Один из челябинцев в 2015 году пришел к мастерам со своим серебром и осколком метеорита. Перед специалистами он поставил задачу сделать перстень. Это моя прелесть… Вора нашли, а осколок метеорита вернули в музей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За год до первого юбилея из музея выкрали трехкилограммовый фрагмент болида. Воришкой оказался сотрудник, а ущерб от пропажи оценили в три миллиона рублей. Экземпляр оперативно нашли, а причиной такого поступка оказалась далеко не финансовая выгода. Мужчиной двигало желание заполучить кусок метеорита в свою личную коллекцию. Каждому олимпийцу — по болиду Памятные медали с фрагментом метеорита вручили чемпионам на Олимпиаде в Сочи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Медали с фрагментами челябинского метеорита подарили чемпионам Олимпийских игр в Сочи. В 2014 году златоустовские мастера изобразили на них звездное небо, город и взрыв болида. Каждое из 50 изделий потребовало восьмичасовой работы. Самым сложным стало закрепить фрагмент метеорита на медали. Чем пахнет челябинский метеорит Автомобильный парфюм с запахом метеорита выпустили спустя месяц после ЧП Фото: Кондрат Александров © URA.RU Самые подкованные ринулись зарабатывать на падении болида. Например, продавать запах метеорита «Челябинск» решили местные бизнесмены. Фирма из Миасса спустя месяц после ЧП выпустила партию ароматизаторов для автомобилей. «Челябинский метеорит» имел яркий, терпкий запах, а второй вариант, «Чебаркульский метеорит», был более нейтральным и мягким. Предприниматели из Чебаркуля и вовсе набирали флаконы с водой из одноименного озера. Челябинцы презентовали свой продукт, утверждая, что в жидкости растворены частички метеорита. Оставшиеся дни февраля после произошедшего часть жителей провела в поисках. Челябинцы активно собирали осколки метеорита по окрестностям, а после выставляли на продажу. Лицензированные фрагменты продаются в сувенирных магазинах на Кировке и в музее. Объявлений о продаже частиц болида много и на сайте «Авито». Не каждый из владельцев камней может официально подтвердить подлинность осколков, однако стоимость в части случаев превышает миллионы рублей. Какой на вкус суперболид Вдохновленные челябинцы даже заказывали ювелирные украшения с осколками метеорита Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Конфеты под названием «Метеорит» производили в Челябинске со времен СССР. После падения болида на полках магазинов стали появляться печенье «Уральский метеорит» и конфеты «Челябинский метеорит». Сейчас продукцию можно найти в сувенирных лавках и на маркетплейсах. Ажиотаж вызывали и футболки «Я пережил 15.02.2013». В качестве сувениров для туристов производили одежду с другими принтами, а также кружки и брелоки. Метеорит попал в 2020 году и в фильм от Apple TV, а главный экспонат продолжают показывать в телешоу с российскими суперзвездами, которые приезжают в Челябинск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утром 15 февраля 2013 года над Уралом пролетел метеорит и упал в Чебаркульское озеро. Огненный шар в небе напугал жителей и оставил после себя ощутимые разрушения: ударной волной выбило окна и повредило стены, пропала сотовая связь. Спустя 11 лет метеорит, который назвали «Челябинск», стал брендом региона. URA.RU рассказывает, как на Урале встретили гостя из космоса, где увидеть осколки болида и почему он не «чебаркульский». В 9:20 по местному времени 15 февраля 2013 года над Челябинском раздался взрыв. Из офисов на улицу стал выбегать народ. Люди спешно эвакуировались из зданий, где повыбивало стекла, попадали навесные потолки и каркасные балки. Ударная волна охватила несколько городов региона. Большинство пострадавших получили раны от осколков, но жертв, к счастью, не оказалось. Версии, что виновником переполоха стал метеорит, появились спустя полчаса. Первое сообщение о космическом пришельце уральцы получили от ГУ МЧС России по Свердловской области. Специалисты отправились искать метеорит в сторону аэропорта Кольцово (Екатеринбург). Также его искали в Сатке, после — в лесах Златоуста, а по области пошли слухи, что космическое тело «расстреляла ПВО Уржумки». Однако предположение оказалось фейком — никаких средств ПВО на станции Уржумка не было. Реальное место падения метеорита нашли по наводке местных рыбаков. Мужчины сообщили, что нечто упало на самую середину озера Чебаркуль. Гость из космоса пробил лед и оказался на дне. Болид извлекли, когда потеплело. Самый крупный кусок метеорита теперь хранится в историческом музее Южного Урала. Метеорит «Челябинск» подняли со дна озера Чебаркуль в октябре 2013 года. В историческом музее Южного Урала к тому времени уже установили специальную витрину, куда и поместили болид весом более полтонны. Посмотреть на метеорит в 2024 году может любой желающий за 150 рублей. Тариф с экскурсией дороже — 350 рублей, индивидуальная экскурсия — 500 рублей. На продажу в музее представлены малые осколки метеорита. Их и другие памятные подарки предлагают в сувенирной лавке. С железнодорожного или автовокзала Челябинска дорога до музея на общественном транспорте займет около 20 минут. С остановки «ЖД-вокзал», не переходя дорогу, необходимо сесть на автобус №18. Проехав шесть остановок, выйти на «Театре оперы и балета». Оттуда следует пройти в направлении набережной и повернуть налево. На озере Чебаркуль после падения метеорита установили памятный буй с датой события. Доплыв до точки, можно узнать точные координаты падения пришельца. Памятник в честь события находится на суше. Инсталляцию можно найти на восточном берегу. Из белого мрамора скульптор воссоздал форму водоема и место падения болида. Взглянув на озеро через отверстие в монументе, можно найти тот самый буй, установленный на месте падения. Дорога до знакового места на автомобиле из Челябинска займет около 1 часа и 20 минут. Из Челябинска нужно выехать на трассу М-5, проехав поселки Тимирязевский и Травники. На развилке, согласно указателю на Чебаркуль, повернуть направо. Далее через деревни Боровое и Малково, после — у садовых участков вдоль береговой линии. С улицы Советской необходимо свернуть на Больничную и двигаться прямо. Споры о том, как должен называться метеорит, ведутся между челябинцами до сих пор. Весной 2013 года болиду присвоили имя «Челябинск». Это название предложили ученые Российской академии наук. Однако на железнодорожном вокзале в Чебаркуле установлен памятник «Чебаркульскому метеориту». На табличке указаны те же дата и место падения. Лицезреть монумент могут путешественники, приезжающие на поездах. Именно с этой фразы губернатор Алексей Текслер начинает часть своих выступлений, когда рассказывает о регионе. Шутку увековечили и в названии брендового туристического маршрута. Гостям региона за четыре дня предлагают побывать в Миассе, Златоусте, Сатке и Челябинске. В программе — заповедные места региона, знаковые водоемы и исторические производства. В областном центре дату падения болида отмечают «МетеоритФестом». В 2024 году гостям музея Южного Урала раздавали памятные сувениры, а утром над метеоритом подняли купол. Гости музея смогли воочию рассмотреть «космического странника». В 2018 году падение «Челябинска» музей отметил акцией, вызвавшей ажиотаж у челябинцев. Гостям музея разрешили прикоснуться к метеориту в честь пятилетия события. Люди толпились у экспоната, а особенно впечатлительные люди чувствовали «чудодейственные свойства» метеорита во время прикосновения. Вдохновленные метеоритной энергией челябинцы стали заказывать и ювелирные украшения с осколками метеорита. Один из челябинцев в 2015 году пришел к мастерам со своим серебром и осколком метеорита. Перед специалистами он поставил задачу сделать перстень. За год до первого юбилея из музея выкрали трехкилограммовый фрагмент болида. Воришкой оказался сотрудник, а ущерб от пропажи оценили в три миллиона рублей. Экземпляр оперативно нашли, а причиной такого поступка оказалась далеко не финансовая выгода. Мужчиной двигало желание заполучить кусок метеорита в свою личную коллекцию. Медали с фрагментами челябинского метеорита подарили чемпионам Олимпийских игр в Сочи. В 2014 году златоустовские мастера изобразили на них звездное небо, город и взрыв болида. Каждое из 50 изделий потребовало восьмичасовой работы. Самым сложным стало закрепить фрагмент метеорита на медали. Самые подкованные ринулись зарабатывать на падении болида. Например, продавать запах метеорита «Челябинск» решили местные бизнесмены. Фирма из Миасса спустя месяц после ЧП выпустила партию ароматизаторов для автомобилей. «Челябинский метеорит» имел яркий, терпкий запах, а второй вариант, «Чебаркульский метеорит», был более нейтральным и мягким. Предприниматели из Чебаркуля и вовсе набирали флаконы с водой из одноименного озера. Челябинцы презентовали свой продукт, утверждая, что в жидкости растворены частички метеорита. Оставшиеся дни февраля после произошедшего часть жителей провела в поисках. Челябинцы активно собирали осколки метеорита по окрестностям, а после выставляли на продажу. Лицензированные фрагменты продаются в сувенирных магазинах на Кировке и в музее. Объявлений о продаже частиц болида много и на сайте «Авито». Не каждый из владельцев камней может официально подтвердить подлинность осколков, однако стоимость в части случаев превышает миллионы рублей. Конфеты под названием «Метеорит» производили в Челябинске со времен СССР. После падения болида на полках магазинов стали появляться печенье «Уральский метеорит» и конфеты «Челябинский метеорит». Сейчас продукцию можно найти в сувенирных лавках и на маркетплейсах. Ажиотаж вызывали и футболки «Я пережил 15.02.2013». В качестве сувениров для туристов производили одежду с другими принтами, а также кружки и брелоки. Метеорит попал в 2020 году и в фильм от Apple TV, а главный экспонат продолжают показывать в телешоу с российскими суперзвездами, которые приезжают в Челябинск.