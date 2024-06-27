27 июня 2024

Жители ХМАО стали массово распродавать квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Среди сделок с недвижимостью больше всего югорчан интересует продажа квартир Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе жители стали активно продавать квартиры. Среди всех операций с недвижимостью югорчане чаще обращаются к риелторам за продажей «вторички». Ситуацию URA.RU обсудило с экспертом по недвижимости из Сургута Денисом Кравцовым.

«Больше всего сейчас людей интересует продажа квартир. Рынок предложения при этом переполняется, поэтому клиентам становится все сложнее продавать жилье. В первую очередь, конечно, это касается „вторички“», — рассказывает журналисту агентства риелтор. Нередко продавцы не торопятся продавать жилье, рассчитывая получить максимальную выгоду по деньгам.

Вопрос покупки квартир у югорчан при этом стоит более остро — чаще покупатели стараются приобрести жилье в ограниченные сроки. Ко всему прочему на вторичном рынке покупателей отпугивают высокие ипотечные ставки.

Ранее URA.RU рассказывало, какие секреты помогут быстрее продать недвижимость в ХМАО. По словам риелторов, сроки продажи жилья зависят не только от его цены, но и от нескольких этапов предпродажной подготовки.

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В Ханты-Мансийском автономном округе жители стали активно продавать квартиры. Среди всех операций с недвижимостью югорчане чаще обращаются к риелторам за продажей «вторички». Ситуацию URA.RU обсудило с экспертом по недвижимости из Сургута Денисом Кравцовым. «Больше всего сейчас людей интересует продажа квартир. Рынок предложения при этом переполняется, поэтому клиентам становится все сложнее продавать жилье. В первую очередь, конечно, это касается „вторички“», — рассказывает журналисту агентства риелтор. Нередко продавцы не торопятся продавать жилье, рассчитывая получить максимальную выгоду по деньгам. Вопрос покупки квартир у югорчан при этом стоит более остро — чаще покупатели стараются приобрести жилье в ограниченные сроки. Ко всему прочему на вторичном рынке покупателей отпугивают высокие ипотечные ставки. Ранее URA.RU рассказывало, какие секреты помогут быстрее продать недвижимость в ХМАО. По словам риелторов, сроки продажи жилья зависят не только от его цены, но и от нескольких этапов предпродажной подготовки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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