Жители ХМАО стали массово распродавать квартиры

28 июня 2024 в 08:44 Размер текста - 17 +

Среди сделок с недвижимостью больше всего югорчан интересует продажа квартир Фото: Илья Московец © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе жители стали активно продавать квартиры. Среди всех операций с недвижимостью югорчане чаще обращаются к риелторам за продажей «вторички». Ситуацию URA.RU обсудило с экспертом по недвижимости из Сургута Денисом Кравцовым. «Больше всего сейчас людей интересует продажа квартир. Рынок предложения при этом переполняется, поэтому клиентам становится все сложнее продавать жилье. В первую очередь, конечно, это касается „вторички“», — рассказывает журналисту агентства риелтор. Нередко продавцы не торопятся продавать жилье, рассчитывая получить максимальную выгоду по деньгам. Вопрос покупки квартир у югорчан при этом стоит более остро — чаще покупатели стараются приобрести жилье в ограниченные сроки. Ко всему прочему на вторичном рынке покупателей отпугивают высокие ипотечные ставки. Ранее URA.RU рассказывало, какие секреты помогут быстрее продать недвижимость в ХМАО. По словам риелторов, сроки продажи жилья зависят не только от его цены, но и от нескольких этапов предпродажной подготовки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе жители стали активно продавать квартиры. Среди всех операций с недвижимостью югорчане чаще обращаются к риелторам за продажей «вторички». Ситуацию URA.RU обсудило с экспертом по недвижимости из Сургута Денисом Кравцовым. «Больше всего сейчас людей интересует продажа квартир. Рынок предложения при этом переполняется, поэтому клиентам становится все сложнее продавать жилье. В первую очередь, конечно, это касается „вторички“», — рассказывает журналисту агентства риелтор. Нередко продавцы не торопятся продавать жилье, рассчитывая получить максимальную выгоду по деньгам. Вопрос покупки квартир у югорчан при этом стоит более остро — чаще покупатели стараются приобрести жилье в ограниченные сроки. Ко всему прочему на вторичном рынке покупателей отпугивают высокие ипотечные ставки. Ранее URA.RU рассказывало, какие секреты помогут быстрее продать недвижимость в ХМАО. По словам риелторов, сроки продажи жилья зависят не только от его цены, но и от нескольких этапов предпродажной подготовки.