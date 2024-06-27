Силовики задержали участника перестрелки возле «Тихвина» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полицейские задержали участника перестрелки возле ЖК «Тихвина»

27 июня 2024 в 19:11 Размер текста - 17 +

Мужчину взяли под стражу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге 27 июня силовики задержали одного из участников бойни с перестрелкой возле элитного ЖК «Тихвин». Им оказался 44-летний житель Березовского, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Сегодня сыщики уголовного розыска установили и задержали одного из предполагаемых участников конфликта, 1980 года рождения. Это гражданин РФ, проживающий в Березовском. Он взят под стражу в порядке статьи 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого)», — сказал полковник Горелых. Конфликт возле ресторана Asado случился днем 26 июня. Толпа мужчин устроила потасовку, которая переросла в перестрелку. К приезду полиции оппоненты сели по машинам и скрылись. Один из участников бойни обратился в больницу, заявив, что просто шел мимо и получил пулю в ногу. Следственным подразделением ОП № 5 уже возбуждено и расследуется уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). По предварительным данным, Land Rover, на котором уехали несколько человек с месте инцидента, может принадлежать известному бизнесмену, экс-депутату гордумы Илье Тыщенко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 27 июня силовики задержали одного из участников бойни с перестрелкой возле элитного ЖК «Тихвин». Им оказался 44-летний житель Березовского, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Сегодня сыщики уголовного розыска установили и задержали одного из предполагаемых участников конфликта, 1980 года рождения. Это гражданин РФ, проживающий в Березовском. Он взят под стражу в порядке статьи 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого)», — сказал полковник Горелых. Конфликт возле ресторана Asado случился днем 26 июня. Толпа мужчин устроила потасовку, которая переросла в перестрелку. К приезду полиции оппоненты сели по машинам и скрылись. Один из участников бойни обратился в больницу, заявив, что просто шел мимо и получил пулю в ногу. Следственным подразделением ОП № 5 уже возбуждено и расследуется уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). По предварительным данным, Land Rover, на котором уехали несколько человек с месте инцидента, может принадлежать известному бизнесмену, экс-депутату гордумы Илье Тыщенко.