На Украине задержали экс-замглавы офиса президента Украины Тимошенко

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Кирилл Тимошенко,  stock
Кирилл Тимошенко был задержан НАБУ Фото:

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало экс-замглаву офиса президента Украины Кирилла Тимошенко в центре Киева. Об этом сообщил украинский telеgram-канал «Телеграф».

«Прямо сейчас НАБУ задержало экс-заместителя председателя ОП Кирилла Тимошенко», — говорится в сообщении. По информации издания, инцидент произошел в Киеве возле ресторана «Ишак».

В марта 2024 Тимошенко был назначен советником министра обороны Украины Рустема Умерова. В его обязанности входила координация информационной политики министерства, в том числе в период действия военного положения.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало экс-замглаву офиса президента Украины Кирилла Тимошенко в центре Киева. Об этом сообщил украинский telеgram-канал «Телеграф». «Прямо сейчас НАБУ задержало экс-заместителя председателя ОП Кирилла Тимошенко», — говорится в сообщении. По информации издания, инцидент произошел в Киеве возле ресторана «Ишак». В марта 2024 Тимошенко был назначен советником министра обороны Украины Рустема Умерова. В его обязанности входила координация информационной политики министерства, в том числе в период действия военного положения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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