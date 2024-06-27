На Украине задержали экс-замглавы офиса президента Украины Тимошенко

27 июня 2024 в 21:34 Размер текста - 17 +

Кирилл Тимошенко был задержан НАБУ Фото: Официальный сайт президента Украины Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало экс-замглаву офиса президента Украины Кирилла Тимошенко в центре Киева. Об этом сообщил украинский telеgram-канал «Телеграф». «Прямо сейчас НАБУ задержало экс-заместителя председателя ОП Кирилла Тимошенко», — говорится в сообщении. По информации издания, инцидент произошел в Киеве возле ресторана «Ишак». В марта 2024 Тимошенко был назначен советником министра обороны Украины Рустема Умерова. В его обязанности входила координация информационной политики министерства, в том числе в период действия военного положения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало экс-замглаву офиса президента Украины Кирилла Тимошенко в центре Киева. Об этом сообщил украинский telеgram-канал «Телеграф». «Прямо сейчас НАБУ задержало экс-заместителя председателя ОП Кирилла Тимошенко», — говорится в сообщении. По информации издания, инцидент произошел в Киеве возле ресторана «Ишак». В марта 2024 Тимошенко был назначен советником министра обороны Украины Рустема Умерова. В его обязанности входила координация информационной политики министерства, в том числе в период действия военного положения.