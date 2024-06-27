Почему задержали экс-замглавы Офиса президента Украины Тимошенко

УНН: задержание Тимошенко связано с расследованием коррупционных схем
© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанный Кирилл Тимошенко регулярно попадал в различные публичные скандалы Фото:

Бывший заместитель главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко был задержан. Пока точные обстоятельства его задержания неизвестны. Однако, по сообщениям украинского информационного агентства УНН, это задержание может быть связано с расследованием коррупционных схем, выявленных в рамках реализации крупных инфраструктурных проектов.

«Обстоятельства задержания пока неизвестны, но это может быть связано с расследованием коррупционных схем в рамках реализации масштабных инфраструктурных проектов», — говорится в материале УНН. Там добавили, что за время работы в Офисе президента Тимошенко неоднократно становился фигурантом различных публичных скандалов. В данный момент у него проводятся обыски.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 27 июня задержало Кирилла Тимошенко в центре Киева. Как сообщается, задержание произошел возле ресторана «Ишак». В марте 2024 года Тимошенко был назначен советником министра обороны Украины Рустема Умерова. В его обязанности входила координация информационной политики министерства, в том числе в период действия военного положения.

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Бывший заместитель главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко был задержан. Пока точные обстоятельства его задержания неизвестны. Однако, по сообщениям украинского информационного агентства УНН, это задержание может быть связано с расследованием коррупционных схем, выявленных в рамках реализации крупных инфраструктурных проектов. «Обстоятельства задержания пока неизвестны, но это может быть связано с расследованием коррупционных схем в рамках реализации масштабных инфраструктурных проектов», — говорится в материале УНН. Там добавили, что за время работы в Офисе президента Тимошенко неоднократно становился фигурантом различных публичных скандалов. В данный момент у него проводятся обыски. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 27 июня задержало Кирилла Тимошенко в центре Киева. Как сообщается, задержание произошел возле ресторана «Ишак». В марте 2024 года Тимошенко был назначен советником министра обороны Украины Рустема Умерова. В его обязанности входила координация информационной политики министерства, в том числе в период действия военного положения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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