Почему задержали экс-замглавы Офиса президента Украины Тимошенко

Бывший заместитель главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко был задержан. Пока точные обстоятельства его задержания неизвестны. Однако, по сообщениям украинского информационного агентства УНН, это задержание может быть связано с расследованием коррупционных схем, выявленных в рамках реализации крупных инфраструктурных проектов.
«Обстоятельства задержания пока неизвестны, но это может быть связано с расследованием коррупционных схем в рамках реализации масштабных инфраструктурных проектов», — говорится в материале УНН. Там добавили, что за время работы в Офисе президента Тимошенко неоднократно становился фигурантом различных публичных скандалов. В данный момент у него проводятся обыски.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 27 июня задержало Кирилла Тимошенко в центре Киева. Как сообщается, задержание произошел возле ресторана «Ишак». В марте 2024 года Тимошенко был назначен советником министра обороны Украины Рустема Умерова. В его обязанности входила координация информационной политики министерства, в том числе в период действия военного положения.
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