Фон дер Ляйен утвердили на пост главы Еврокомиссии

28 июня 2024 в 02:45 Размер текста - 17 +

Евросоюз одобрил кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Об этом пишет Politico. Уточняется, что за нее проголосовали лидеры 27 стран. «Лидеры 27 стран ЕС утвердили Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии», — об этом сообщает источник. Информацию передает Politico . Ранее в Financial Times заявляли, что лидеры стран Евросоюза планируют поддержать фон дер Ляйен на пост главы ЕК. Также сообщалось, что съезд Европейской народной партии поддержал выдвижение фон дер Ляйен на второй срок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз одобрил кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Об этом пишет Politico. Уточняется, что за нее проголосовали лидеры 27 стран. «Лидеры 27 стран ЕС утвердили Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии», — об этом сообщает источник. Информацию передает Politico. Ранее в Financial Times заявляли, что лидеры стран Евросоюза планируют поддержать фон дер Ляйен на пост главы ЕК. Также сообщалось, что съезд Европейской народной партии поддержал выдвижение фон дер Ляйен на второй срок.