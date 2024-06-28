Крупнейшие банки объединились для создания единого QR

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В России появится единый QR-код для оплаты покупок Фото:

Крупнейшие банки — «Сбер», Альфа и Т-банк — решили объединиться в консорциум для создания единого QR-кода. Новый сервис должен стать альтернативой системе быстрых платежей.

«В стране появится единый QR-код для оплаты покупок. „Сбер“, Альфа-банк и Т-банк договорились о создании единого QR в качестве альтернативы НСПК. Во встрече в штаб-квартире Альфа-банка приняли также участие более 20 крупных игроков банковской сферы», — сообщают «Известия».

Предполагается, что покупатель в магазине сможет отсканировать код, который перебросит его на страницу оплаты. Там он сможет выбрать способ платежа: Pay-сервис или СБП. Трансакции будут проходить через расчетный банк консорциума. При этом банки смогут сами управлять тарифной политикой оплаты по QR-коду.

Ранее Сбер выпустил мобильное приложение в App Store, оно называется «Умный онлайн». Представители банка рекомендуют скачать его как можно быстрее, пока «Умный онлайн» не попал под блокировку.

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Крупнейшие банки — «Сбер», Альфа и Т-банк — решили объединиться в консорциум для создания единого QR-кода. Новый сервис должен стать альтернативой системе быстрых платежей. «В стране появится единый QR-код для оплаты покупок. „Сбер“, Альфа-банк и Т-банк договорились о создании единого QR в качестве альтернативы НСПК. Во встрече в штаб-квартире Альфа-банка приняли также участие более 20 крупных игроков банковской сферы», — сообщают «Известия». Предполагается, что покупатель в магазине сможет отсканировать код, который перебросит его на страницу оплаты. Там он сможет выбрать способ платежа: Pay-сервис или СБП. Трансакции будут проходить через расчетный банк консорциума. При этом банки смогут сами управлять тарифной политикой оплаты по QR-коду. Ранее Сбер выпустил мобильное приложение в App Store, оно называется «Умный онлайн». Представители банка рекомендуют скачать его как можно быстрее, пока «Умный онлайн» не попал под блокировку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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