Крупнейшие банки объединились для создания единого QR

28 июня 2024 в 05:25 Размер текста - 17 +

В России появится единый QR-код для оплаты покупок Фото: Денис Моргунов © URA.RU Крупнейшие банки — «Сбер», Альфа и Т-банк — решили объединиться в консорциум для создания единого QR-кода. Новый сервис должен стать альтернативой системе быстрых платежей. «В стране появится единый QR-код для оплаты покупок. „Сбер“, Альфа-банк и Т-банк договорились о создании единого QR в качестве альтернативы НСПК. Во встрече в штаб-квартире Альфа-банка приняли также участие более 20 крупных игроков банковской сферы», — сообщают «Известия». Предполагается, что покупатель в магазине сможет отсканировать код, который перебросит его на страницу оплаты. Там он сможет выбрать способ платежа: Pay-сервис или СБП. Трансакции будут проходить через расчетный банк консорциума. При этом банки смогут сами управлять тарифной политикой оплаты по QR-коду. Ранее Сбер выпустил мобильное приложение в App Store, оно называется «Умный онлайн». Представители банка рекомендуют скачать его как можно быстрее, пока «Умный онлайн» не попал под блокировку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупнейшие банки — «Сбер», Альфа и Т-банк — решили объединиться в консорциум для создания единого QR-кода. Новый сервис должен стать альтернативой системе быстрых платежей. «В стране появится единый QR-код для оплаты покупок. „Сбер“, Альфа-банк и Т-банк договорились о создании единого QR в качестве альтернативы НСПК. Во встрече в штаб-квартире Альфа-банка приняли также участие более 20 крупных игроков банковской сферы», — сообщают «Известия». Предполагается, что покупатель в магазине сможет отсканировать код, который перебросит его на страницу оплаты. Там он сможет выбрать способ платежа: Pay-сервис или СБП. Трансакции будут проходить через расчетный банк консорциума. При этом банки смогут сами управлять тарифной политикой оплаты по QR-коду. Ранее Сбер выпустил мобильное приложение в App Store, оно называется «Умный онлайн». Представители банка рекомендуют скачать его как можно быстрее, пока «Умный онлайн» не попал под блокировку.