Трамп объяснил, почему США не могут вернуть журналиста Гершковича из России

Трамп объяснил арест Гершковича тем, что Путин не уважает Байдена

28 июня 2024 в 07:33 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп пообещал быстро освободить Эвана Гершковича (на фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal Экс-президент США Дональд Трамп пообещал быстро добиться освобождения американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, находящегося под арестом в России по обвинению в шпионаже, в случае победы на выборах. По мнению политика, американец до сих пор находится в РФ, так как президент Владимир Путин не уважает действующего главу США Джо Байдена. «Американский журналист у Путина в плену сейчас, Байден не может его спасти. Как только я одержу победу, я верну его», — пообещал Трамп в ходе предвыборных дебатов с Байденом. Трансляцию ведет телеканал CNN. Он объяснил арест журналиста тем, что Байден не пользуется уважением Путина. Гершкович был задержан в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ в 2023 году. По версии следствия, журналист по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о работе оборонного «Уралвагонзавода». Сам американец вину не признает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал быстро добиться освобождения американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, находящегося под арестом в России по обвинению в шпионаже, в случае победы на выборах. По мнению политика, американец до сих пор находится в РФ, так как президент Владимир Путин не уважает действующего главу США Джо Байдена. «Американский журналист у Путина в плену сейчас, Байден не может его спасти. Как только я одержу победу, я верну его», — пообещал Трамп в ходе предвыборных дебатов с Байденом. Трансляцию ведет телеканал CNN. Он объяснил арест журналиста тем, что Байден не пользуется уважением Путина. Гершкович был задержан в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ в 2023 году. По версии следствия, журналист по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о работе оборонного «Уралвагонзавода». Сам американец вину не признает.