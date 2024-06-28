Трамп объяснил, почему США не могут вернуть журналиста Гершковича из России

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал быстро добиться освобождения американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, находящегося под арестом в России по обвинению в шпионаже, в случае победы на выборах. По мнению политика, американец до сих пор находится в РФ, так как президент Владимир Путин не уважает действующего главу США Джо Байдена.
«Американский журналист у Путина в плену сейчас, Байден не может его спасти. Как только я одержу победу, я верну его», — пообещал Трамп в ходе предвыборных дебатов с Байденом. Трансляцию ведет телеканал CNN. Он объяснил арест журналиста тем, что Байден не пользуется уважением Путина.
Гершкович был задержан в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ в 2023 году. По версии следствия, журналист по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о работе оборонного «Уралвагонзавода». Сам американец вину не признает.
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