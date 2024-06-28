Трамп объяснил, почему США не могут вернуть журналиста Гершковича из России

Трамп объяснил арест Гершковича тем, что Путин не уважает Байдена
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Эван Гершкович в Свердловском областном суде. Екатеринбург
Дональд Трамп пообещал быстро освободить Эвана Гершковича (на фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал быстро добиться освобождения американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, находящегося под арестом в России по обвинению в шпионаже, в случае победы на выборах. По мнению политика, американец до сих пор находится в РФ, так как президент Владимир Путин не уважает действующего главу США Джо Байдена.

«Американский журналист у Путина в плену сейчас, Байден не может его спасти. Как только я одержу победу, я верну его», — пообещал Трамп в ходе предвыборных дебатов с Байденом. Трансляцию ведет телеканал CNN. Он объяснил арест журналиста тем, что Байден не пользуется уважением Путина.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ в 2023 году. По версии следствия, журналист по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о работе оборонного «Уралвагонзавода». Сам американец вину не признает.

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Экс-президент США Дональд Трамп пообещал быстро добиться освобождения американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, находящегося под арестом в России по обвинению в шпионаже, в случае победы на выборах. По мнению политика, американец до сих пор находится в РФ, так как президент Владимир Путин не уважает действующего главу США Джо Байдена. «Американский журналист у Путина в плену сейчас, Байден не может его спасти. Как только я одержу победу, я верну его», — пообещал Трамп в ходе предвыборных дебатов с Байденом. Трансляцию ведет телеканал CNN. Он объяснил арест журналиста тем, что Байден не пользуется уважением Путина. Гершкович был задержан в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ в 2023 году. По версии следствия, журналист по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о работе оборонного «Уралвагонзавода». Сам американец вину не признает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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